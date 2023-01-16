FT: страны Запада считают, что усиление помощи Украине может изменить позицию России

При этом автор статьи Лоуренс Фридман отметил, что в настоящее время военные успехи Украины не гарантируют того, что РФ "признает поражение"

ТАСС, 14 января. Лидеры стран Запада считают, что усиление помощи Украине может изменить позицию России. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

Как пишет автор статьи Лоуренс Фридман, точка зрения Запада состоит в том, что усиление помощи Украине в предстоящих битвах является единственным способом изменить мнение президента России Владимира Путина. При этом автор отмечает, что в настоящее время военные успехи Украины не гарантируют того, что РФ "признает поражение".

По мнению автора, среди ведущих государств Запада бытует консенсус в отношении того, что захват украинскими силами новых территорий может убедить Москву в том, что она "не сможет добиться успеха" в конфликте. Это потребует значительного усиления ВСУ, поэтому западные страны готовы предоставить еще пакет военной помощи Украине, пишет Фридман.

Путин 24 февраля прошлого года объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.