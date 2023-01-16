Раскрыта причина, по которой люди будут жить на Луне

Nautilus: люди смогут жить на Луне

Лез через 10-20 Луна превратиться в перспективное место, а исследования наберут обороты, считает автор Nautilus. Она станет отправной точкой перед освоением других планет.

На вопрос отвечает астрофизик из Университета Джона Хопкинса Джозеф Силк

Брайан Галлахер (Brian Gallagher)

Почему бы и нет? Если однажды мы решим покинуть Землю, с чего-то ведь нужно будет начать. И единственный реальный вариант — это Луна, куда первым делом отправятся исследователи, бизнесмены и ученые. Это станет отправной точкой перед освоением других планет, ведь благодаря низкой гравитации лунная среда удобнее земной с точки зрения отправки космических кораблей.

Если ваш интерес коммерческий, то вы, вероятно, сосредоточитесь на добыче полезных ископаемых, ведь на Земле заканчиваются некоторые редкоземельные элементы, критически важные для производства компьютерной техники. На Луне их чрезвычайно много благодаря миллиардам лет метеоритных бомбардировок. Не стоит забывать и о космическом туризме. В продаже уже есть билеты — разумеется, недешевые, — в путешествие вокруг Луны, и люди вроде Илона Маска сделают его возможным в ближайшие лет пять. Также всем известно, что на дне глубоких и темных лунных кратеров имеется огромное количество водяного льда, который даст нам не только основной для жизни ресурс, но и отдельно кислород и водород. Их сжижение с помощью энергии солнца даст нам ракетное топливо для путешествий по всей Солнечной системе и за ее пределы.

Меня лично Луна привлекает как место для строительства телескопов, чтобы увидеть звезды действительно четко, без затемнений. Водяной пар в атмосфере Земли маскирует бóльшую часть инфракрасного излучения звезд, которое содержит огромное количество информации о том, из чего они состоят. Кроме того, ионосфера Земли мешает приему низкочастотных радиоволн в космосе, а на Луне мы сможем увидеть Вселенную в совершенно другом свете.

Единственный способ запечатлеть эти объекты — с помощью огромного телескопа, куда большего, чем шестиметровый Джеймс Уэбб. Наиболее подходящее для этих целей место — кратеры на обратной стороне Луны, где можно установить один мегателескоп или множество небольших, работающих когерентно. Размер телескопа определяет степень концентрации световых лучей, и на Луне эта возможность в сотни раз выше.

Что даст нам телескоп диаметром в несколько километров? Это самая удивительная вещь, какую я только способен представить, благодаря как концентрации световых лучей, так и разрешающей способности. Можно будет максимально точно представить ближайшие к нам экзопланеты и узнать, есть ли на них океаны или, скажем, леса – главные факторы для исследования далекой, инопланетной жизни. Я сильно сомневаюсь, что жизнь найдется где-то в нашей Солнечной системе. Нужно заглянуть гораздо дальше, за множество световых лет. И гигантские лунные телескопы нам в этом помогут.

Людям, которые станут работать на Луне, придется прежде всего понять, как создать биосферу. Как вариант, ее можно поместить внутрь некоего искусственного сооружения на поверхности спутника, но размеры будут при этом ограничены. Гораздо перспективнее выглядит вариант использования какой-нибудь гигантской лавовой трубы, который, опять же, реально осуществить уже в ближайшие десятилетия. Эти пещеры, остатки древней вулканической активности, достаточно велики, чтобы вместить целый город. Представьте, что их загерметизируют и создадут внутри атмосферу для жизни, работы и исследований, которые никак не провести на Земле.

Этот оптимистичный сценарий подразумевает участие большого количества живущих и работающих на Луне людей — не миллионов, конечно, но хотя бы тысяч. В первую очередь международному сообществу необходимо будет признать, что единственный путь в будущее — это сотрудничество, и уже потом устанавливать лунные законы для контроля недвижимости и пресечения преступной деятельности на случай, если люди станут оспаривать территории. Очень надеюсь, что соответствующая правовая база у нас имеется. В данный момент представляется, что мы еще далеки от всего вышеперечисленного, но рано или поздно это произойдет. Лез через 10-20 Луна превратиться в перспективное место, а исследования наберут обороты.