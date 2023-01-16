Войти
РИА Новости

Медведев заявил о "верноподданническом экстазе" Кисиды перед Байденом

512
0
0
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: Кисида предал память тысяч японцев, погибших при ядерной бомбардировке

МОСКВА, 14 января/ Радио Sputnik. Премьер-министр Японии Фумио Кисида предал память тысяч жертв ядерной бомбардировки в угоду заокеанскому "хозяину", заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал встречу Кисиды с президентом США Джо Байденом, в ходе которой они высказались о возможных последствиях применения ядерного оружия на Украине.

"Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой – его собственная родина", – написал Медведев в Telegram.

Кисиде следовало бы напомнить Байдену о вине США перед японским народом, считает зампред российского Совбеза. Однако "смелости у слуг быть не может", отметил он.

"Остается только пожалеть японцев", – заключил Дмитрий Медведев.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в США понимают "исключительность".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Япония
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
27.05.2021
Стратегический размен. Вашингтону указали на ядерную несостоятельность
22.04.2021
Fronda (Польша): США не позволят России безнаказанно вторгнуться на Украину
21.12.2017
Опора державы: российские органы безопасности отмечают вековой юбилей
24.10.2016
Ядерный расклад
13.11.2013
Стабильный источник доходов для нашего ОПК
22.04.2013
Политика и национальная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач