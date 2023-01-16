Медведев заявил о "верноподданническом экстазе" Кисиды перед Байденом

Медведев: Кисида предал память тысяч японцев, погибших при ядерной бомбардировке

МОСКВА, 14 января/ Радио Sputnik. Премьер-министр Японии Фумио Кисида предал память тысяч жертв ядерной бомбардировки в угоду заокеанскому "хозяину", заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал встречу Кисиды с президентом США Джо Байденом, в ходе которой они высказались о возможных последствиях применения ядерного оружия на Украине.

"Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой – его собственная родина", – написал Медведев в Telegram.

Кисиде следовало бы напомнить Байдену о вине США перед японским народом, считает зампред российского Совбеза. Однако "смелости у слуг быть не может", отметил он.

"Остается только пожалеть японцев", – заключил Дмитрий Медведев.

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