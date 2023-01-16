Вертолёты Ми-171 армии Перу переходят на 6-ствольные вращающиеся пулемёты с электроприводом

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В августе 2022 года войска Перу произвели массированный воздушный налёт вертолётами Ми-17-1В и Ми-171Sh-P по местам дислокации маоистов из организации Sendero Luminoso, нанеся тяжёлые потери противнику, после чего позиции неприятеля атаковал спецназ.

Был нанесён сокрушительный удар по повстанцам. Ликвидировано несколько лагерей, захвачено большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также средства связи, компьютеры и документация, в том числе коды радиосвязи. Потери среди повстанцев, были многочисленными, тяжело ранен глава организации

- отмечается в издании Defensa.com.

Как указывается, операция прошла успешно во многом благодаря оснащению закупленных в России вертолётов так называемыми миниганами Dillon M-134D/H калибра 7,62х51 мм. Тогда этим оружием были оборудованы два Ми-171Sh-P. К настоящему времени на него перешли ещё пять машин такого типа.

M-134D/H это шестиствольные вращающиеся пулемёты с электроприводом массой 28,5 кг. Они способны, в зависимости от конфигурации, производить от 4000 до 6000 выстрелов в минуту, при этом эффективная дальность стрельбы составляет 1000 м. Плотность огня позволяет добиваться успеха на территориях выявленной активности противника. Как утверждает производитель, установка миниганов вместе с креплением на Ми-8/17 занимает всего десять минут.