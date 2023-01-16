Войти
Военное обозрение

Вертолёты Ми-171 армии Перу переходят на 6-ствольные вращающиеся пулемёты с электроприводом

548
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В августе 2022 года войска Перу произвели массированный воздушный налёт вертолётами Ми-17-1В и Ми-171Sh-P по местам дислокации маоистов из организации Sendero Luminoso, нанеся тяжёлые потери противнику, после чего позиции неприятеля атаковал спецназ.

Был нанесён сокрушительный удар по повстанцам. Ликвидировано несколько лагерей, захвачено большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также средства связи, компьютеры и документация, в том числе коды радиосвязи. Потери среди повстанцев, были многочисленными, тяжело ранен глава организации

- отмечается в издании Defensa.com.

Как указывается, операция прошла успешно во многом благодаря оснащению закупленных в России вертолётов так называемыми миниганами Dillon M-134D/H калибра 7,62х51 мм. Тогда этим оружием были оборудованы два Ми-171Sh-P. К настоящему времени на него перешли ещё пять машин такого типа.

M-134D/H это шестиствольные вращающиеся пулемёты с электроприводом массой 28,5 кг. Они способны, в зависимости от конфигурации, производить от 4000 до 6000 выстрелов в минуту, при этом эффективная дальность стрельбы составляет 1000 м. Плотность огня позволяет добиваться успеха на территориях выявленной активности противника. Как утверждает производитель, установка миниганов вместе с креплением на Ми-8/17 занимает всего десять минут.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Перу
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-17-1В
Ми-8
Ми-8АМТ
Проекты
ИТ
Похожие новости
23.03.2021
"В воздухе шанса нет". Гендиректор "Технодинамики" о том, как авиатренажеры спасают жизни
05.04.2019
"Работаем честно". Какое российское оружие пользуется спросом на рынке Латинской Америки
04.12.2017
О российской вертолетной технике в Латинской Америке
26.05.2014
От болевой точки - к фактору роста
16.12.2011
Рейтинг 10 наиболее значимых поставочных программ и контрактов России по итогам 2011 года в сегменте военных вертолетов
13.05.2011
Россия является лидером на рынке вооружений Перу - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач