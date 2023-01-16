Артерии победы: День создания трубопроводных войск

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В структуре Вооруженных сил России существуют рода войск, о которых мало кто знает, но это абсолютно не умаляет их важной роли в поддержании боеспособности армии, особенно в период вооруженных конфликтов.

Сегодня свой профессиональны праздник отмечают военнослужащие и ветераны специальных подразделений трубопроводных войск ВС РФ. В задачи данного формирования входит обеспечение армии горюче-смазочными материалами путем развертывания полевых магистральных трубопроводов и подачи по ним горючего на склады объединений и соединений вооружённых сил и выполнения других специальных задач.

Специалисты трубопроводных войск способны в короткие сроки обеспечить доставку ГСМ, воды и любых других видов жидкостей на большие расстояния, в том числе в труднодоступной местности.

Стоит ли говорить, насколько важна их роль в обеспечении горючим военной техники, работающей на передовой в зоне специальной военной операции на Украине. Именно по трубам, которые практически невозможно обнаружить разведке противника, из тыловых районов в прифронтовую зону непрерывно поступают основные объемы горючего и вода. Настоящие артерии успеха на фронтах. Артерии победы.

Первый трубопроводный батальон в составе вооруженных сил Советской Армии был сформирован по личному приказу министра обороны маршала Александра Василевского 14 января 1952 года. Это подразделение и положило начало формированию специализированного рода войск в советских Вооруженных силах. Именно эта дата стала профессиональным праздником военных трубопроводчиков ВС РФ согласно указу президента России Владимира Путина от 30 декабря 2021 года.

В настоящее время трубопроводные войска — специальные войска тыла Вооруженных сил РФ, которые не имеют аналогов в иностранных армиях. За несколько десятков лет конструкторами, инженерами, воинами-трубопроводчиками, рабочими были созданы, разработаны и приняты на вооружение различные комплекты полевых магистральных трубопроводов, не имеющие мировых аналогов, машины для их монтажа и подвижные средства перекачки.

Накануне профессионального праздника военных трубопроводчиков Минобороны РФ показало кадры тактико-специальных учений трубопроводного батальона ЗВО в Нижегородской области. Военные специалисты продемонстрировали высокие навыки профессионального мастерства в условиях сильного перепада температур, отработав развертывание полевого магистрального трубопровода повышенной производительности и подачу ГСМ группировке войск.

Действия проходили в труднодоступном месте в условиях работы ДРГ условного противника. Военнослужащие трубопроводного батальона осуществили перекачку топлива с производительностью 900 тонн в сутки, что сопоставимо с подвозом 18 железнодорожных цистерн. С задачей военнослужащие справились на отлично.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет действующих военнослужащих и ветеранов трубопроводных войск с профессиональным праздником. Успехов вам в нелегком труде и наилучших пожеланий родным и близким!