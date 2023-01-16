Постпред Китая в ООН: Поставки западного оружия усугубят украинский конфликт

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Действия стран Запада в настоящее время не способствуют мирному урегулированию на Украине, а скорее направлены на эскалацию конфликта. Такой вывод можно сделать из выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянного представителя КНР при организации Чжан Цзюня.

По утверждению китайского дипломата, международное сообщество должно способствовать урегулированию, а не разжиганию конфликта. Как отмечает Чжан Цзюнь, в первую очередь это относится к тем странам, которые имеют большое влияние на сложившуюся ситуацию. Ужесточение санкций против России и наращивание поставок вооружений мирному урегулированию не помогут, подчеркивает дипломат.

Поставки западного оружия только усугубят украинский конфликт

- считает постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Между тем, западные страны упорно игнорируют любые призывы других государств к прекращению разжигания конфликта на Украине. Так, только сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о поставке 12 танков для украинских вооруженных сил, бронетехнику обещают поставить Украине и другие ведущие страны Запада, включая США, Францию и Германию.

Уже никто и не скрывает, что боевые действия необходимы США для реализации собственных геополитических и экономических интересов. На первом месте - сдерживание России и любых других стран, пытающихся проявлять определенную самостоятельность в политике и экономике.

Страны Европы при этом превратились в марионеток Вашингтона, лишенных возможности самостоятельно выбирать свой внешнеполитический курс и действующих сегодня вопреки собственным политическим и даже экономическим интересам. Даже поставки вооружений на Украину осуществляются таким образом, что именно страны континентальной Европы лишаются основных запасов своих вооружений и превращаются в вынужденных клиентов оборонной промышленности США.