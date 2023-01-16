Войти
Известия.ru

Медицинский спецназ рассказал об особенностях работы в зоне СВО

530
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО) в максимальной близости к линии фронта оказывают помощь военным и гражданскому населению в зоне проведения специальной военной операции. О том, как работают врачи в медицинском спецназе и как туда попали, они рассказали в субботу, 14 января.


«Наша передовая медицинская группа медотряда специального назначения располагается вблизи линии фронта, чтобы максимально быстро оказывать медицинскую помощь пострадавшим бойцам. К нам поступают военнослужащие и гражданские лица, попавшие под обстрел. Пациенты поступают к нам в различном состоянии — от легких осколочных повреждений до крайне тяжелых, в том числе с черепно-мозговыми травмами», — рассказал начальник хирургического отделения Алексей.

В составе медицинского отряда есть высококлассные специалисты: нейрохирург, сосудистый хирург, травматологи, бригада хирургов.

В распоряжении военных медиков есть всё необходимое оборудование, включая мобильные рентгеноаппараты, позволяющие провести необходимые обследования перед хирургическим вмешательством, аппарат УЗИ-диагностики. Врачи работают круглосуточно.

«С началом спецоперации у меня была мотивация, так как родился я в городе Донецке, то есть Донбасс для меня — родная земля. С началом мобилизации я пришел в военкомат, спросил, нужны ли по моей специальности военнослужащие, — да, нужен. При прохождении службы был командирован в медицинский отряд специального назначения. Я занимаюсь хирургической работой, я врач-хирург, оказываю помощь на этапе эвакуации раненым военнослужащим», — рассказал хирург Кирилл.

Его коллега — сосудистый хирург Игорь сначала попал в зону спецоперации как санитар-водитель.

«Привело меня сюда желание оказывать первую специализированную помощь. Призвался я в апреле. Как началась спецоперация, я начал ходить в военкомат, пытался призваться, удалось — санитаром-водителем. Через некоторое время попал в медицинский отряд спецназначения, где уже работаю по специальности. Опыт работы в сосудистой хирургии — 4,5 года. У военнослужащих на поле боя часто бывают повреждения сосудов, и их в кратчайшие сроки необходимо ушить, чтобы сохранить конечности, а иногда и жизни», — пояснил врач.

В конце декабря 2022 года военврач Западного военного округа с позывным Каспер рассказал о том, как в ходе своего трехмесячного пребывания в зоне специальной военной операции смог помочь более чем 250 военнослужащим.

Также врачи и медицинский персонал Западного военного округа (ЗВО) 15 декабря рассказали, как оказывают необходимую медицинскую помощь военнослужащим и пострадавшим мирным жителям в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.


Россия продолжает проведение специальной операции, которая началась 24 февраля 2022 года. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
15.09.2020
Российские разведчики отработали десантирование на учениях в Армении
30.04.2020
Шойгу поручил сформировать из курсантов ВМА имени Кирова спецбригады, чтобы они были готовы подключиться к борьбе с COVID-19 по всей стране
13.12.2019
На учениях "Ларос-2019" прошла первая российско-лаосская тренировка
26.07.2017
Генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг для представителей СМИ
20.11.2014
Встречи в Пекине
30.03.2009
Россия озвучила основы своей политики в Арктике
09.10.2008
Значительная часть выделяемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса бюджетных средств расходуется неэффективно - Общественная палата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач