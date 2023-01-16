Медицинский спецназ рассказал об особенностях работы в зоне СВО

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО) в максимальной близости к линии фронта оказывают помощь военным и гражданскому населению в зоне проведения специальной военной операции. О том, как работают врачи в медицинском спецназе и как туда попали, они рассказали в субботу, 14 января.

«Наша передовая медицинская группа медотряда специального назначения располагается вблизи линии фронта, чтобы максимально быстро оказывать медицинскую помощь пострадавшим бойцам. К нам поступают военнослужащие и гражданские лица, попавшие под обстрел. Пациенты поступают к нам в различном состоянии — от легких осколочных повреждений до крайне тяжелых, в том числе с черепно-мозговыми травмами», — рассказал начальник хирургического отделения Алексей.

В составе медицинского отряда есть высококлассные специалисты: нейрохирург, сосудистый хирург, травматологи, бригада хирургов.

В распоряжении военных медиков есть всё необходимое оборудование, включая мобильные рентгеноаппараты, позволяющие провести необходимые обследования перед хирургическим вмешательством, аппарат УЗИ-диагностики. Врачи работают круглосуточно.

«С началом спецоперации у меня была мотивация, так как родился я в городе Донецке, то есть Донбасс для меня — родная земля. С началом мобилизации я пришел в военкомат, спросил, нужны ли по моей специальности военнослужащие, — да, нужен. При прохождении службы был командирован в медицинский отряд специального назначения. Я занимаюсь хирургической работой, я врач-хирург, оказываю помощь на этапе эвакуации раненым военнослужащим», — рассказал хирург Кирилл.

Его коллега — сосудистый хирург Игорь сначала попал в зону спецоперации как санитар-водитель.

«Привело меня сюда желание оказывать первую специализированную помощь. Призвался я в апреле. Как началась спецоперация, я начал ходить в военкомат, пытался призваться, удалось — санитаром-водителем. Через некоторое время попал в медицинский отряд спецназначения, где уже работаю по специальности. Опыт работы в сосудистой хирургии — 4,5 года. У военнослужащих на поле боя часто бывают повреждения сосудов, и их в кратчайшие сроки необходимо ушить, чтобы сохранить конечности, а иногда и жизни», — пояснил врач.

В конце декабря 2022 года военврач Западного военного округа с позывным Каспер рассказал о том, как в ходе своего трехмесячного пребывания в зоне специальной военной операции смог помочь более чем 250 военнослужащим.

Также врачи и медицинский персонал Западного военного округа (ЗВО) 15 декабря рассказали, как оказывают необходимую медицинскую помощь военнослужащим и пострадавшим мирным жителям в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Россия продолжает проведение специальной операции, которая началась 24 февраля 2022 года. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».