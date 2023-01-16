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РИА Новости

"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации

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Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста"
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц "Мста".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Российские войска заняли Соледар. Как отметили в Минобороны, это позволит продолжить наступление в Донбассе. К интенсивным боям готовятся и на других участках тысячекилометрового фронта. О ситуации в зоне конфликта — в материале РИА Новости.

Плацдарм для атаки

Оперативная пауза, которую стороны взяли в октябре-ноябре, подходит к концу. На фронте усилились артиллерийские дуэли, участились вылазки диверсионных групп, противники постоянно проводят разведку боем.

СМИ предупреждают о возможном наступлении ВСУ. Где именно — неясно.

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области

Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Есть три наиболее вероятных варианта. Во-первых, рубеж Кременная — Сватово. Это своеобразный перекресток: к востоку — ЛНР, к западу — Харьковская область, к югу — ДНР, к северу — Белгородская область. Захватив его, украинцы смогут наступать на Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и фактически разрежут Луганскую Народную Республику на две части.

Кроме того, Сватово — важный железнодорожный узел, через который снабжается российская группировка в этом районе.

Позиционные бои тут не утихают с осени, стороны совершают пробные атаки в серой зоне, ведут беспокоящий артиллерийский огонь. Участок фронта хорошо укреплен. В полях до горизонта тянутся противотанковые рвы, проволочные заграждения, ряды бетонных надолбов, траншеи. Строительная техника идет под Сватово нескончаемым потоком.

"С нахрапа они здесь вряд ли пройдут, — считает офицер 2-го армейского корпуса ЛНР с позывным Карат. — У нас серьезное преимущество в артиллерии. Если двинутся — угодят прямо под пушки. Сейчас пытаются нащупать слабые места в наших позициях. Там много наемников, в радиоэфире постоянно польская речь. В принципе, ничего особенного из себя не представляют. Украинцы сами кого угодно могут научить воевать".

Удар на Волноваху

Второе перспективное направление для ВСУ — от Угледара к юго-западу от Донецка. Этот город на господствующей высоте Киев еще удерживает. Туда постоянно подвозят боеприпасы и подкрепления от Курахова и Великой Новоселки. Если ВСУ удастся сосредоточить здесь достаточно сил и средств, они могут попробовать ударить на Волноваху, освобожденную еще весной, и перерезать трассу Донецк — Мариуполь.

Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские войска контролируют южный пригород Угледара — Павловку — и пытаются закрепиться на окраинах населенного пункта. Одновременно подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР шаг за шагом продвигаются в Марьинке под Донецком. Если вэсэушников оттуда выбьют, откроется путь на Угледар с северо-востока.

"Там серьезная группировка, — рассказывает офицер 1АК НМ ДНР с позывным Клим. — Танки, пехота, артиллерия — недостатка в людях и технике у ВСУ нет. Ждем, когда они начнут активные действия, чтобы подловить на контратаке. Постоянно стараются увести наши дроны к себе. А без коптеров с авиаразведкой сложно".

Непростая ситуация

На Запорожском направлении главная цель ВСУ — несомненно, Энергодар и ЗАЭС. По мнению местных властей, украинцы готовятся к молниеносному рывку через Днепр.

"Река резко обмелела — и это не просто так, — рассуждает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. — Уменьшение стока воды — искусственное, организованное киевской властью посредством постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и Днепрогэс".

Также под угрозой город Токмак, крупный транспортный узел, потенциальный плацдарм для наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск. Украина хочет вернуться на побережье Азовского моря, выйти на границу с Крымом и рассечь южную группировку российских войск.

Заправка колонны военной техники отдельного батальона материального обеспечения ВДВ в Запорожской области

Источник изображения: © РИА Новости

Впрочем, сделать это непросто: в Запорожской области — несколько хорошо укрепленных линий обороны.

А киевскому режиму очень непросто в Донбассе. Как заявили в Минобороны, освобождение Соледара позволит заблокировать Артемовск. В котле окажутся тысячи украинских военных.

Кроме того, из Артемовской агломерации открывается дорога на Константиновку, Краматорск, а в перспективе и Славянск — "сердце" донбасской группировки ВСУ. Обе стороны готовятся к ожесточенным боям.

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