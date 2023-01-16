В ДНР заявили, что поставки Киеву ББМ Stryker говорят об истощении запасов бронетехники

По словам представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики, Stryker - бронетранспортер, предназначенный для защиты личного состава от стрелкового вооружения небольшого калибра, "в целом ничего выдающегося"

ДОНЕЦК, 14 января. /ТАСС/. Возможная передача Вашингтоном Киеву боевых бронированных машин (ББМ) Stryker говорит только о том, что Вооруженным силам Украины нечем пополнять запасы легкой бронетехники, а сами ББМ ничего революционного из себя не представляют. Об этом заявили ТАСС в Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР).

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что там рассматривают возможность передачи Украине боевых бронированных машин Stryker, они могут войти в новый пакет помощи, о котором может быть объявлено в конце следующей недели.

"Эта новость с точки зрения военной означает очень простую вещь: мы уничтожаем у них легкую броню с такой скоростью, что поставок БМП (боевых машин пехоты - прим. ТАСС), которые были раньше, уже не хватает. Те запасы архаичных БМП-1, которые поставлялись из Восточной Европы, уже выбиты. Их не хватает даже для восполнения потерь в тех частях, которые уже сформированы. Тем более не хватает для того, чтобы оснащать мобилизованных и из них формировать какие-то части. Поэтому западными спонсорами рассматриваются уже варианты поставки собственных ББМ", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, Stryker - бронетранспортер, предназначенный для защиты личного состава от стрелкового вооружения небольшого калибра. При этом от основного вооружения БТР-82А, БМП-2 или любого гранатомета он уже не защитит.

"Хотя для Штатов Stryker сам по себе довольно современная штука. И те бригады, в которых есть Stryker, считаются в Штатах наиболее боеспособными. Но эта штука представляет интерес только в достаточно редких модификациях - когда из него за счет дополнительного оборудования делают командно-штабную машину либо управления огнем артиллерии. Это единичные экземпляры, которые могут представлять интерес в узкой области: целеуказаний, связи, систем наблюдения. Но в целом ничего выдающегося, обычный колесный бронетранспортер", - заключил представитель НМ ДНР.