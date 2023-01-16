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ТАСС

США и Япония подписали соглашение о расширении сотрудничества в космосе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соглашение призвано активизировать научно-техническое взаимодействие стран в космической сфере, а также в области исследования Луны и климата

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Япония договорились о расширении взаимодействия в сфере освоения космоса. Соответствующее соглашение подписали в пятницу руководители внешнеполитических ведомств двух стран в штаб-квартире Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"Это рамочное соглашение <...> выведет наше сотрудничество на новый уровень. Оно укрепит наше партнерство в таких сферах, как исследования в области космических технологий и транспортировки, миссии на поверхность Луны с применением робототехники, миссии, связанные с климатом, а также в том, что касается нашей общей идеи сделать так, чтобы японский астронавт высадился на поверхность Луны", - отметил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Обе наши державы являются космическими, и мы стремимся раскрыть секреты Вселенной. И сегодня мы вновь подтверждаем то, что Япония и США занимаются открытыми и мирными исследованиями, и мы делаем это вместе", - заявил в свою очередь глава NASA Билл Нельсон. "Это рамочное соглашение укрепляет наше партнерство", - добавил он.

В ноябре прошлого года Вашингтон и Токио подписали соглашение, в соответствии с которым Японии предоставляется возможность направить одного астронавта на разрабатываемую США окололунную станцию Gateway. Ее строительство планируется завершить в 2028 году. Взамен японская сторона взяла на себя обязательство обеспечить доставку на объект необходимых материалов. Япония также продлила до 2030 года участие в проекте Международной космической станции, где с 2008 года действует ее экспериментальный модуль "Кибо" ("Надежда"). 

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