Молдавия получила первые три бывших датских бронетранспортера Piranha IIIH

12 января 2023 года в Кишинёве состоялась церемония передачи вооруженным силам Молдавии первых трех колёсных бронетранспортеров Piranha IIIH (8х8), переданных Германией в порядке военной помощи Европейского Союза на основе двухстороннего соглашения, подписанного в октябре 2021 года. Сами бронетранспортеры поступают из наличия сухопутных войск Дании и проходят в Германии капитальный ремонт и подготовку для передачи. Всего до конца 2023 года по данному соглашению Молдавии должны быть переданы 19 бывших датских бронетранспортеров Piranha IIIH.

Три первых переданных вооруженным силам Молдавии Германией в порядке военной помощи Европейского Союза колесных бронетранспортера MOWAG Piranha IIIH, ранее принадлежавших армии Дании. Кишинев, 12.01.2023 (с) министерство обороны Молдавии

Общая стоимость программы, финансируемой из фондов ЕС по соглашению 2021 года, составляет более 40 млн евро. Помимо 19 бывших датских БТР Piranha IIIH, Молдавия должна получить в рамках этой программы также стрелковое оружие, средства связи и малые беспилотные летательные аппараты. В молдавской армии БТР Piranha IIIH поступят на вооружение дислоцированного в Кишиневе 22-го миротворческого батальона "Голубых касок" (Batalionului 22 al Forţelor de Menţinere a Păcii "Căști albastre").

Дания по контракту 1997 года приобрела 22 машины Piranha IIIН (18 в варианте линейного бронетранспортера, две - командно-штабной машины и две - БРЭМ) производства швейцарской компании MOWAG (с 2003 года в составе корпорации General Dynamics как General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH), став их первым заказчиком. Два первых Piranha IIIH были изготовлены самой MOWAG и поставлены в 1999 году, а остальные 20 были собраны в 2000 году датской компанией Falck-Schmidt в Оденсе. Датская версия Piranha IIIH оснащалась немецким дизельным двигателем MTU 6V182 TE22, немецкой автоматической трансмиссией ZF 7HP600 и независимой гидропневматической подвеской, вооружение представлено 12,7-мм пулеметной установкой Krauss-Maffei-Wegmann 1530 с дневным и ночным прицелами (судя по фотографиям, она сохранена на переданных Молдавии машинах). Большая часть службы датских Piranha IIIH прошла в составе датского контингента миротворческих сил в Косово. Несколько лет назад все датские Piranha IIIH были переданы на хранение, и теперь 19 оставшихся единиц через Германию переданы Молдавии.

С 2002 по 2006 годы датская армия получила также 115 машин модификации Piranha IIIС в пяти вариантах. Основным отличием Piranha IIIС является применение американского дизельного двигателя Caterpillar C9 и пружинной подвески. С 2019 года в датской армии начат процесс замены Piranha IIIС на новые бронетранспортеры Piranha V. Весной 2022 года правительство Дании предполагало передать 25 БТР Piranha IIIС Украине, однако швейцарские власти не выдали разрешения на передачу этой техники швейцарского производства "в зону вооруженного конфликта".

Три первых переданных вооруженным силам Молдавии Германией в порядке военной помощи Европейского Союза колесных бронетранспортера MOWAG Piranha IIIH, ранее принадлежавших армии Дании. Кишинев, 12.01.2023 (с) министерство обороны Молдавии

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