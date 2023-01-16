Войти
ТАСС

На Украине заявили, что на восстановление инфраструктуры страны необходимо более $127 млрд

500
0
0
Киев
Киев.
Источник изображения: Chris McGrath/ Getty Images

Восстановление Украины "станет одним из крупнейших инвестиционных проектов", считает первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова

ООН, 14 января. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в пятницу, что ущерб, нанесенный украинской гражданской и критической инфраструктуре, превышает $127 млрд.

"Согласно последним оценкам, которые у нас есть, общий размер ущерба, нанесенного украинской гражданской и критической инфраструктуре, превышает $127 млрд", - сказала она в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Джапарова добавила, что восстановление Украины "станет одним из крупнейших инвестиционных проектов". "Украина стала крупнейшей стройкой в Европе, которая предоставляет широкий спектр возможностей международным партнерам для использования наилучших практик в сфере инженерии, строительства и передачи технологий", - сказала она. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
23.11.2022
Иран объявил о "значительных шагах" по налаживанию диалога с Украиной по БПЛА
01.08.2022
Аргентина, Бразилия и Мексика отказались от осуждения конфликта на Украине
29.04.2021
Forbes (США): чтобы сдержать Россию, бейте их там, где больнее
21.11.2019
В ВМС Украины заявили о плохом состоянии возвращенных Россией кораблей
13.11.2019
"Воюйте с русскими!": Помпео рассказал об оружии для Украины
04.06.2018
Отчет Украины в Регистр обычных вооружений ООН за 2017 год
15.04.2014
Гагарин, я вас любила!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач