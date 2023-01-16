На Украине заявили, что на восстановление инфраструктуры страны необходимо более $127 млрд

Восстановление Украины "станет одним из крупнейших инвестиционных проектов", считает первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова

ООН, 14 января. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в пятницу, что ущерб, нанесенный украинской гражданской и критической инфраструктуре, превышает $127 млрд.

"Согласно последним оценкам, которые у нас есть, общий размер ущерба, нанесенного украинской гражданской и критической инфраструктуре, превышает $127 млрд", - сказала она в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Джапарова добавила, что восстановление Украины "станет одним из крупнейших инвестиционных проектов". "Украина стала крупнейшей стройкой в Европе, которая предоставляет широкий спектр возможностей международным партнерам для использования наилучших практик в сфере инженерии, строительства и передачи технологий", - сказала она.