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ТАСС

Глава офиса президента Украины сообщил о начале получения тяжелой техники от союзников

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Источник изображения: AP Photo/ Roman Koksarov

Cотрудничество Киева с союзниками продолжается, подчеркнул Андрей Ермак

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Украина начала получать тяжелую военную технику от западных союзников. Об этом сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику", - написал он в пятницу в своем Telegram-канале.

Из подсчетов ТАСС на основе официальных заявлений властей государств-доноров и данных СМИ следует, что зарубежные страны и международные организации с начала специальной военной операции России на Украине оказали Киеву помощь на общую сумму более $150,8 млрд. Почти треть - $48,5 млрд - пошла на украинские военные нужды. Лидерами по военной помощи оказались США, Великобритания и ЕС. 

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Великобритания
Россия
США
Украина
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Евросоюз
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