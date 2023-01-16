Институт ФСБ запатентовал дрон с электромагнитным зарядом для поражения вражеских БЛА

Беспилотник имеет оптическую и инфракрасную камеры, а также складывающиеся крылья, на которые установлена солнечная батарея

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московский пограничный институт ФСБ запатентовал оснащенный солнечной батареей беспилотный летательный аппарат (БЛА) со снарядом-генератором электромагнитных импульсов для поражения дронов или радиоэлектронных средств противника. Это следует из патента на изобретение, распространенного Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Беспилотный летательный аппарат для поражения радиоэлектронных средств противника состоит из беспилотного летательного аппарата носителя и отделяемого от него боевого заряда. Корпус беспилотного летательного аппарата цилиндрической формы, с убираемыми внутрь корпуса рулями, средствами наблюдения и складывающимися крыльями, помещен в транспортно-пусковой контейнер. Боевой заряд представляет собой отделяемый реактивный снаряд с взрывным генератором электромагнитных импульсов и системой дистанционного подрыва", - говорится в тексте патента.

Беспилотник имеет оптическую и инфракрасную камеры в верхней и нижней полусферах корпуса, в средней части - складывающиеся крылья, на которые, как и на и верхнюю часть корпуса, установлена солнечная батарея. Внутри корпуса дрона размещены системы управления и связи, блок системы ГЛОНАСС, аккумулятор, парашютная система и электрический двигатель с винтом со складывающимися лопастями. Твердотопливный разгонный отделяемый блок расположен в задней части корпуса.

Подразумевается, что дрон будет транспортироваться в сложенном состоянии в район, где противник применяет беспилотники или радиоэлектронные средства, после чего будет выпускаться в воздух из пускового контейнера. Твердотопливный двигатель выводит устройство на высоту, превышающую высоту полета БЛА противника, затем отсоединяется, и беспилотник начинает горизонтальный полет: раскладываются крылья, из корпуса выдвигаются рули и камеры и начинает работу освободившийся после отделения разгонного блока винт электродвигателя. Питание при этом осуществляется за счет энергии аккумулятора и солнечной батареи, причем, как отмечают разработчики, в таком режиме дрон способен долгое время барражировать в районе и передавать на пункт управления состояние воздушной и наземной обстановки.

При обнаружении цели беспилотник максимально быстро сближается с ней, в том числе за счет скорости снижения, и при достижении дистанции поражения по команде с командного пункта запускает боевой заряд. "При приближении к объекту на дистанцию поражения с помощью системы дистанционного подрыва производится подрыв взрывного генератора электромагнитных импульсов, генерирующего ЭМИ (электромагнитное излучение - прим. ТАСС) высокой мощности, приводящие к уничтожению элементной базы радиоэлектронных средств и, как дополнительный эффект, поражению противника составными частями взрывного генератора электромагнитных импульсов", - поясняют разработчики.

Как утверждается в патентной документации, дрон можно использовать для борьбы как с единичными целями, так и с роем дронов. Причем, поскольку устройство доставляет боевой заряд вплотную к цели, обеспечивается безопасность для "своих" радиоэлектронных устройств. БЛА можно применять многократно: после атаки он подлетает к месту базирования и спускается на парашютной системе.