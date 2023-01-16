Северный вектор: какие пути открывает для ВС России победа в Соледаре

Взятие города поможет завершить второй этап операции по освобождению Донбасса, объясняют военные эксперты

За последние трое суток в районе Соледара было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения, сообщили в Минобороны РФ 13 января. В ведомстве рассказали о скрытом маневре ВДВ России и роли сил радиоэлектронной борьбы в боях за город. Эксперты отмечают, что взятие Соледара поможет завершить второй этап операции по освобождению всего Донбасса и открывает перед российской армией дорогу на Северск, Славянск и Харьковскую область.

Узел сопротивления

Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВФУ, объяснили в военном ведомстве.

«Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск. Они непрерывно наносили сосредоточенные удары по позициям ВСУ в городе, воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Во время освобождения города истребительная авиация ВКС России уничтожила три самолета и вертолет воздушных сил Украины. Боевые расчеты средств ПВО группировки в районе Соледара сбили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

В боях за Соледар подразделения ВДВ совершили скрытый маневр и успешно атаковали с ходу позиции ВФУ, заняв господствующие высоты и блокировав населенный пункт с северной и южной сторон. А силы радиоэлектронной борьбы подавили систему управления противника, а также сорвали применение украинских БПЛА.

«Комплекс реализованных российской группировкой войск мероприятий обеспечил успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара», — сообщил Игорь Конашенков.

По данным Минобороны РФ, только за последние трое суток в районе города было уничтожено более 700 украинских военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения ВФУ.

Почему освобождение Соледара — это большой стратегический успех, «Известиям» объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.

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— Мы взяли важный узел сопротивления на второй линии обороны в Донбассе, которая идет от Северска до Артемовска и далее, — рассказал он. — Это большой успех всех российских подразделений, участвовавших в боях. Победа в Соледаре поможет завершить второй этап операции по освобождению Донбасса. Теперь перед нами открывается дорога на север — в сторону Северска, Славянска и к Харьковской области.

Расположенный южнее Артемовск уже попал в оперативное окружение, которое, если украинские силы не уйдут, должно превратиться в полноценный котел, подчеркнул Василий Дандыкин.

— Таких операций украинские формирования очень сильно боятся, потому что они заканчиваются большими потерями среди личного состава и техники. Котлы, если не считать Мариуполь, мы не делали с 2015 года, последний был в Дебальцеве, напомнил эксперт.

Эксперт также отметил психологическое значение освобождения Соледара для российской армии.

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— Мы перехватываем инициативу и возвращаемся к победам, — убежден он. — Для нашей армии это очень важно. После осенних тактических неудач у солдат и офицеров увеличится уверенность в собственных силах. Особенно это важно для мобилизованных, которые попали в непростой момент на фронт и были вынуждены отступать и держаться, стиснув зубы, несмотря на плохие новости.

«Ураган» закончился

В Минобороны 13 января рассказали другие подробности боев с украинскими формированиями в зоне СВО.

«На купянском направлении в результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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На краснолиманском направлении артиллерия псковского соединения Воздушно-десантных войск нанесла поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери противника составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера и три пикапа.

На южнодонецком направлении морская пехота Балтийского флота уничтожила более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины и два автомобиля.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки поразили два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВФУ, ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады теробороны, два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВФУ, 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 105 районов сосредоточения войск.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», две пусковые установки РСЗО «Град», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», три самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и три украинские гаубицы Д-20. Российская ПВО за сутки сбила три украинских беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 372 самолета, 200 вертолетов, 2876 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3820 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8027 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Отсрочка сохранилась

13 января в СМИ появились сообщения об отмене отсрочки от мобилизации для граждан, которые воспитывают троих несовершеннолетних детей. Позднее эти сообщения не подтвердились. В Совете Федерации заявили, что соответствующее распоряжение начальника Генштаба не отменено и продолжает действовать.

Ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусматривает отсрочку для граждан, имеющих на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Однако после объявления частичной мобилизации начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов принял решение о предоставлении отсрочки и для тех, кто воспитывает троих детей.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Источник изображения: iz.ru

— Ничто не мешает улучшать правовое положение граждан, — рассказал «Известиям» соучредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. — Решение Генштаба не ухудшает его, а улучшает. Количество семей, в которых четверо детей, гораздо меньше, чем семей с тремя детьми. Расширяется круг лиц, на которых распространяется эта отсрочка.

Не в полномочиях начальника Генштаба изменить законодательство, добавил юрист. Однако депутаты не всегда оперативно могут вносить поправки, в то время как Генштаб может отдать распоряжение быстро.

— Эти указания могут носить как постоянный, так и временный характер, — добавил Олег Жердев. — Начальник Генштаба считает, что граждане, имеющие троих детей, не подлежат призыву. И для военкоматов и других мобилизационных органов это решение является обязательным. И в то же время принимается быстро, понятно, прозрачно. В армии принято доводить приказы оперативно. А наши законотворческие органы не всегда оперативно принимают актуальные поправки. Если начальник Генштаба решит так, значит, Министерство обороны посчитало, что никакого влияния на обороноспособность страны эта прослойка граждан не оказывает.

Танкоопасное направление

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Группа гвардии старшего лейтенанта Антона Кузнецова занималась оборудованием позиций, когда украинские националисты нанесли по ней артиллерийский удар с применением гаубиц иностранного производства. Антон грамотно распределил силы группы и в течение короткого времени произвел фортификационное оборудование береговой черты водной преграды, а также на танкоопасных направлениях.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Благодаря этому противник не смог продвинуться быстро к нашим оборонительным рубежам. Снизив темп продвижения, подразделения ВФУ оказались в зоне поражения нашей артиллерии и были уничтожены.

Рота старшего лейтенанта Артура Лесникова обеспечивала связь батальонно-тактической группы российских войск. Когда украинские боевики обстреляли наших военнослужащих, часть техники вышла из строя. Связисты оперативно приступили к ее восстановлению. Артур получил ранение, но продолжил руководить личным составом. Благодаря самоотверженности, смелости и решительным действиям Лесникова и его подчиненных противнику не удалось нарушить управление нашими подразделениями. По итогам боя подразделения националистов были отброшены на исходные позиции.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, старший лейтенант Артур Лесников был награжден медалью Суворова, сообщили в Минобороны РФ.

Богдан Степовой

Андрей Федоров