Постпредство РФ назвало целью СВО защиту прав русскоговорящих

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что если в Бельгии люди, говорящие на французском и нидерландском языках, имеют одинаковые права, то почему русскоговорящие не должны иметь такие же права на Украине

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Россия в ходе специальной военной операции (СВО) стремится обеспечить соблюдение прав русскоговорящих людей на Украине. Об этом в четверг заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британской радиостанции LBC.

"Никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование. Наша цель состоит в том, чтобы права человека в этой стране уважались так же, как в других странах мира. Если в Бельгии люди, говорящие на французском и нидерландском языках, имеют одинаковые права, почему русскоговорящие не должны иметь такие же права на Украине?" - сказал он.

Говоря об отношениях между РФ и странами Запада, Полянский отметил, что Москва испытывает недоверие к западным государствам в свете откровений экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда об использовании Минских соглашений для того, чтобы провести модернизацию украинской армии. При этом он подчеркнул, что наращивание военных поставок киевским властям со стороны НАТО все глубже вовлекает альянс в конфликт на Украине. Полянский также добавил, что обещанные Украине танки станут законной целью ВС РФ и будут уничтожены.

Кроме того, дипломат указал на деструктивную позицию Лондона и Вашингтона, которые еще в марте прошлого года отговорили Украину от участия в переговорах с РФ. В то же время, комментируя ситуацию с пропавшими в Соледаре двумя британцами, Полянский рекомендовал Соединенному Королевству использовать каналы связи с Россией. "Я думаю, что единственный способ узнать что-то об этом - использовать эти каналы связи, иначе будут только спекуляции и проблемы для семей этих людей", - отметил он. 11 января пресс-служба компании "Конкорд" российского предпринимателя Евгения Пригожина, являющегося основателем ЧВК "Вагнер", сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Великобритании найден мертвым.