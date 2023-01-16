Предложение корабельного варианта зенитных управляемых ракет Patriot

Веб-ресурс "Naval News" сообщил, что на проходившем с 10 по 12 января 2023 года в Вашингтоне 35-м ежегодном Национальном симпозиуме Ассоциации надводного флота ВМС США (Surface Navy Association - SNA) корпорация Lockheed Martin впервые продемонстрировала корабельный вариант зенитной управляемой ракеты Patriot Advanced Capability-3 Enhancement (PAC-3 MSE) сухопутного зенитного ракетного комплекса большой дальности Patriot. Морской вариант ЗУР Patriot PAC-3 MSE интегрирован в корабельную универсальную вертикальную пусковую установку Mk 41.

Представленная в экспозиции 35-го ежегодного Национального симпозиуме Ассоциации надводного флота ВМС США (Surface Navy Association - SNA) корпорацией Lockheed Martin концепция корабельного варианта зенитной управляемой ракеты Patriot Advanced Capability-3 Enhancement (PAC-3 MSE) сухопутного зенитного ракетного комплекса большой дальности Patriot с размещением в корабельной универсальной вертикальной пусковой установке Mk 41. Вашингтон, январь 2023 года (с) Aaron-Matthew Lariosa / www.navalnews.com

В материале сообщается, что демонстрация на симпозиуме SNA-2023 состояла из одной ракеты Patriot Advanced Capability-3 Enhancement (PAC-3 MSE), размещенной в одной ячейке УВПУ Mk 41.

Том Кавано из дивизиона Lockheed Martin Missiles and Fire Control сказал об усилиях по интеграции ракеты PAC-3 MSE в систему оружия AEGIS: "Мы уже провели некоторые работы по испытаниям и интеграции для правительства [США], в ходе которых мы продемонстрировали возможности на разных уровнях системной интеграции в систему оружия AEGIS, что в конечном итоге приведет к летным испытаниям в ближайшем будущем (как показано в экспозиции), но это уже полностью интегрировано в систему оружия AEGIS".

Вице-президент по военно-морским системам дивизиона Lockheed Martin Missiles and Fire Control Томас Коупман заявил в видеоинтервью "Naval News", что Patriot был интегрирован с AEGIS еще в предыдущих работах на Тихоокеанском ракетном полигоне на объекте AEGIS Ashore - наземном варианте системы оружия AEGIS, ориентированном на противоракетную оборону.

Оба представителя Lockheed Martin привели различные причины, по которым Patriot мог бы стать хорошей альтернативой ныне состоящим на вооружении ВМС США ракетам серии Standard Missile (SM).

Кавано подчеркнул, что такие возможности PAC-3 MSE, как кинетический перехват, система активного радиолокационного самонаведения в Ка-диапазоне Ka и управление тягой по высоте, привнесут новое измерение в противовоздушную оборону ВМС США.

"Таким образом, это как бы меняет расчеты в свете того, как наши противники нацеливают свои системы вооружения на наши платформы, поскольку они знают, какие системы вооружения в виде Standard Missile находятся у нас на флоте вот уже более 50 лет. И противники разработали меры для противодействия этим системам. Теперь можно изменить эти расчеты с использованием этого оружия [PAC-3 MSE]. Так что это даcт флоту большие возможности".

Еще одним аспектом, на который обратил внимание Кавано, является давно существующая и все более расширяющаяся производственная линия ракет PAC-3 MSE, которая, в свою очередь, может предоставить ВМС США еще один источник ракет с противоракетными возможностями.

"Мы находимся на уровне производства 500 ракет в год, который будет увеличен до 550 к концу 2023 года. И мы также инвестируем в упрощение производства, чтобы еще более увеличить их выпуск".

Ракеты PAC-3 MSE могут дополнить ракеты серии Standard SM в важнейшей задаче противоракетной обороны на флоте. Для сравнения, текущее производство SM-6 составляет 125 ракет в год, с планами увеличения до 200 ракет в год к 2026 году.

Хотя длина ячейки пусковой установки Mk 41, необходимая для размещения PAC-3 MSE, не сообщается, Коупленд подтвердил, что ракете не нужны шахты "поражающей длины". Lockheed Martin намеревается сделать ракету пригодной для размещения на всех кораблях ВМС США, оснащенных УВПУ Mk 41.

Концепция ЗРК Patriot вертикального пуска существует уже длительное время. Однако Кавано заявил, что недавний интерес со стороны ВМС США вдохнул новую жизнь в разработку Lockheed Martin ракет Patriot, пригодных для запуска из УВПУ Mk 41.

"Да, мы изучали это раньше. Есть все больший интерес со стороны ВМС США. Я бы сказал, что сейчас они все более фoкусируются на этом. В прошлом году мы значительно продвинулись в наших усилиях по интеграции и продемонстрировали эту интеграцию правительству США".

"Naval News" не смог получить комментарий о том, почему именно интерес ВМС США возрос до такой степени, что концепция была представлена на симпозиуме SNA-2023.

Эта концепция соответствует в целом усилиям Lockheed Martin по объединению армейских и военно-морских программ, как это было ранее успешно продемонстрировано в ракетных комплексах Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) и Mid-Range Capability (MRC).