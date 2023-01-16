Британия и США будут совместно вести расследование неудачного запуска ракеты Virgin Orbit

Первый в истории запуск космических спутников с территории Соединенного Королевства завершился неудачей из-за отключения двигателя второй ступени ракеты-носителя LauncherOne

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Великобритания и США будут совместно контролировать расследование неудачного запуска ракеты-носителя LauncherOne американской компании Virgin Orbit. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.

"Управление Великобритании по расследованию космический происшествий (SAIA) и Федеральное авиационное управление США (FAA) будут осуществлять совместный надзор за расследованием", - говорится в документе. Управление гражданской авиации Соединенного Королевства будет выступать в качестве консультанта.

Первый в истории запуск космических спутников с территории Соединенного Королевства завершился неудачей из-за отключения двигателя второй ступени ракеты-носителя.

"На высоте приблизительно 180 км с верхней ступенью произошла аномалия, которая преждевременно завершила ее первую стадию сжигания. Из-за этого миссия завершилась, компоненты ракеты и полезная нагрузка упали на Землю в рамках одобренного коридора безопасности, даже не достигнув орбиты", - сказано в заявлении Virgin Orbit.

Модифицированный самолет Boeing 747 с закрепленной под левым крылом двухступенчатой ракетой-носителем LauncherOne 9 января поднялся в воздух с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии для вывода девяти спутников на околоземную орбиту. Спустя чуть более часа после взлета в намеченной точке над Атлантическом океаном недалеко от побережья ирландских графств Корк и Керри на высоте 10,5 км была выпущена ракета LauncherOne.