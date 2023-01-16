Президент Индонезии обвинил Евросоюз в возвращении к политике колониализма

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Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что действия руководства стран Евросоюза, направленные на ограничение свободы действий развивающихся стран в отношении имеющихся у них ресурсов означают возврат Европы "к скользким практикам эпохи колониализма".

После того, как в 2020 году власти Индонезии ввели запрет на экспорт никелевой руды, следствием которого стал ущерб европейским производителям нержавеющей стали, Евросоюз подал жалобу в ВТО, которая, несмотря на протесты Индонезии, вынесла решение в пользу заявителя.

Индонезийский лидер подчеркнул, что европейские страны, пытающиеся силой заставить его страну экспортировать никель, стремятся к контролю над природными ресурсами Индонезии, необходимыми для своего процветания.

Видодо также напомнил, что именно по вине стран Евросоюза Индонезия не имеет возможности провести модернизацию своей экономики и запустить массовое производство электромобилей, в изготовлении аккумуляторов для которых используется никель.

Президент Индонезии также отметил, что в Евросоюзе состоят страны, в прошлом проводившие политику колонизации его страны. И нынешняя позиция ЕС практически повторяет ту, что проводилась в годы голландского колониализма.

В 2022 году министр инвестиций Индонезии заявил, что страна рассматривает возможность создания подобного ОПЕК картеля наподобие для никеля и других редких металлов, которые необходимы при производстве аккумуляторов.