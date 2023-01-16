Япония решила играть с Китаем по-крупному

Project Syndicate: Япония решила выиграть у Китая в его собственной игре

Япония запланировала крупнейшее наращивание военной мощи со времен Второй мировой, констатирует автор статьи в Project Syndicate. Это означает, что она отказывается от послевоенной пацифистской политики в сфере безопасности. Причины таких изменений очевидны, отмечает автор.

Брахма Челлани

Токио — Десятилетиями международное влияние Японии опиралось на экономическую конкурентоспособность, а не на военную мощь. Но сейчас, когда на её порог стал отбрасывать удлиняющуюся тень Китай, Япония, похоже, собралась отказаться от своей послевоенной пацифистской политики в сфере безопасности (в стране был установлен потолок оборонных расходов в размере около 1% ВВП, и она не имела наступательного потенциала), решив взять на себя центральную роль в поддержании безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В декабре Япония обнародовала новую, смелую стратегию национальной безопасности, которая включает планы удвоения оборонных расходов в течение пяти лет. Эти расходы, равные примерно $320 миллиардам, позволят профинансировать крупнейшее наращивание военной мощи Японии со времён Второй мировой войны. И это будет третий по размерам военный бюджет в мире — после США и Китая. Важно, что новая стратегия предусматривает создание потенциала для упреждающих контрударов, в том числе покупку крылатых ракет "Томагавк" у США, а также разработку собственных сверхзвуковых видов вооружений.

Япония начала закладывать фундамент этих перемен ещё при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ, который был убит в июле прошлого года. При Абэ Япония увеличила оборонные расходы примерно на 10%, но что ещё важнее, она выступила с новой (одобренной парламентом) интерпретацией "мирной конституции", навязанной стране Америкой, допустив применение армии за рубежом — впервые со времён Второй мировой войны. Кроме того, Абэ хотел внести поправки в статью 9 японской конституции, согласно которой Япония отказывается "от угрозы или применения вооружённой силы", однако его попытки были заблокированы народными протестами.

Премьер-министр Фумио Кисида с таким сопротивлением не сталкивается. Наоборот, как показывают опросы общественного мнения, большинство японцев поддерживают наращивание военной мощи. Такое же изменений позиций демонстрирует и сам Кисида, который в бытность министром иностранных дел широко считался не "ястребом", а "голубем", и этот ярлык он публично одобрял.

Причины этого сдвига очевидны. В 2013 году, когда Си Цзиньпин стал председателем КНР, в японской стратегии национальной безопасности Китай назывался стратегическим партнёром. А сейчас, в обновлённой версии стратегии, Китай называется "беспрецедентным и величайшим стратегическим вызовом миру и безопасности в Японии". Постепенный, но непреклонный экспансионизм Китая под властью Си сделал пацифистскую позицию Японии несостоятельной.

Это стало особенно очевидным после начала спецоперации России на Украине, что усилило страхи по поводу возможного начала Китаем военной операции против Тайваня, который фактически является продолжением Японского архипелага. В августе прошлого года пять из девяти ракет, которые Китай выпустил во время военных учений в водах рядом с Тайванем, упали в эксклюзивную экономическую зону Японии. Совершенно понятно, почему Япония считает безопасность Тайваня жизненно важной для своей собственной безопасности.

Япония — не единственная держава, которая когда-то занимала примирительные позиции, но в ответ на силовой ревизионизм Китая решила укрепить свою оборону и не допустить появления китаецентричного Индо-Тихоокеанского региона. Австралия и Индия тоже пошли по этому пути.

Кроме того, аналогичная тенденция милитаризации наблюдается у западных союзников Японии. Германия, когда-то пацифистская страна, пообещала увеличить оборонные расходы до 2% ВВП (такой же целевой уровень установил и Кисида), а также взять на себя роль военного лидера в Европе. Оборонные расходы Великобритании уже превышают 2% ВВП, но к 2030 году она планирует их удвоить. Америка только что увеличила свои и так уже колоссальные военные расходы на 8%. А Швеция и Финляндия собираются вступить в обретший новую жизнь блок НАТО.

Хотя перевооружение Японии сейчас одобряется как никогда широко (и по весомой причине), вряд ли этого будет достаточно, чтобы сдержать экспансионистские поползновения Китая. У Индии сегодня третий по размерам военный бюджет в мире, но она никак не может выйти из военного противостояния с Китаем на спорной гималайской границе, начавшегося в 2020 году, когда неожиданно для неё здесь начались тайные вылазки Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Столкновения периодически повторяются, самое недавнее произошло в декабре.

В отличие от России, которая начала полномасштабную прямую атаку на Украину, Китай предпочитает "тактику салями", отрезая территории других стран с помощью комбинации секретности, обмана и внезапности. Используемая НОАК концепция так называемых "трёх видов войн" (она связана с такими аспектами конфликтов, как психология, общественное мнение и право) позволила Китаю одержать стратегические победы в Южно-Китайском море (начиная с захвата Южного рифа Джонсона в 1988 году и заканчивая оккупацией отмели Скарборо в 2012-м) практически без единого выстрела.

Поскольку Китай, как правило, старается избегать вооружённых конфликтов, его действия приводят лишь к минимальным международным издержкам, причём даже когда он в одностороннем порядке перекраивает геополитическую карту Южно-Китайского моря и откусывает пограничные земли Бутана (одно пастбище за другим). Правительство в Пекине сумело уничтожить автономность Гонконга, не столкнувшись со сколь-либо существенными западными санкциями.

Вся эта безнаказанность лишь придаёт сил Си Цзиньпину, который теперь старается повторить стратегию, использованную в Южно-Китайском море, уже в Восточно-Китайском море, устроив там эскалацию вторжений в морское и воздушное пространство, чтобы подкрепить претензии на управляемые Японией острова Сенкаку. Китай даже попытался осуществлять контроль над водами вокруг Сенкаку.

Ответ Японии на китайские провокации пока что остаётся, мягко говоря, весьма сдержанным: ни один японский министр обороны не позволяет себе даже проведения воздушной инспекции островов Сенкаку, чтобы не вызвать гнев у Китая. Однако решение Японии обзавестись ракетами "Томагавк" и сверхзвуковым оружием не обязательно станет эффективным средством сопротивления гибридной войне Китая. Для этого Япония обязана находить способы срывать хитрые попытки Китая изменить статус-кво и при этом не начинать открытых боевых действий.

Стремление Японии стать более самодостаточной в сфере обороны следует приветствовать. Укрепление оборонного потенциала приведёт к росту уверенности и безопасности Японии — и к повышению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Но для того, чтобы Япония, как говорится в её стратегии национальной безопасности, "устраняла и ликвидировала" угрозы, японскому руководству нужно действовать проактивно с целью выиграть у Китая в его собственной игре.