В США рассказали об отличии западных танков от советских

Рота танков Leopard, которые Польша передаст Киеву, потребует дополнительных усилий для обслуживания парка бронетехники. Эти машины потребляют больше топлива, чем советские танки, которые использует Украина. В публикации Breaking Defense рассказали об отличии западных танков от советских.

Отмечается, что обещанного количества танков недостаточно для того, чтобы повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Более того, отправка большого количества различной бронетехники малыми партиями станет «логистическим кошмаром» для Вооруженных сил Украины, которые используют советскую и западную военную технику.

Современные танки западного производства могут весить больше 60 тонн, а вес советских машин не превышал 50 тонн.

«Плохая новость заключается в том, что более крупным западным танкам труднее прятаться в укрытиях, они потребляют больше топлива и нуждаются в большем экипаже — четырех танкистах вместо трех. Возможно, наиболее проблематичным из всего является то, что при весе 55 с лишним тонн они слишком тяжелы, чтобы безопасно пересекать многие украинские мосты», — пишет издание.

Ранее в январе полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что Польша передаст Киеву танки Leopard для демонстрации поддержки. Он предположил, что эти машины не дадут решающего преимущества Украине.

В том же месяце президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву танки Leopard в рамках международной коалиции.