Гросси посетит Украину на следующей неделе

Глава МАГАТЭ приедет в Киев обсуждать вопрос формирования зоны безопасности вокруг ЗАЭС
МОСКВА, 13 января/ Радио Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину, сообщили в МАГАТЭ.
Кроме того, в Киеве Гросси встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками для обсуждения вопроса создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС, где представители МАГАТЭ присутствуют уже более четырех месяцев.
Отмечается, что на этой неделе на станцию прибыла новая группа в составе трех экспертов агентства, чтобы сменить коллег, которые находились там несколько недель.
Ранее радио Sputnik сообщило, что на ЗАЭС продлят сроки эксплуатации энергоблоков.
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