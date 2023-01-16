Гросси посетит Украину на следующей неделе

Глава МАГАТЭ приедет в Киев обсуждать вопрос формирования зоны безопасности вокруг ЗАЭС

МОСКВА, 13 января/ Радио Sputnik. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину, сообщили в МАГАТЭ.

"Рафаэль Мариано Гросси прибудет на Украину на следующей неделе, чтобы обеспечить постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех ядерных энергетических объектах страны… Генеральный директор посетит Южно-Украинскую и Ровенскую атомные электростанции (АЭС), а также Чернобыльскую зону", – говорится в комментарии агентства.

Кроме того, в Киеве Гросси встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками для обсуждения вопроса создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС, где представители МАГАТЭ присутствуют уже более четырех месяцев.

Отмечается, что на этой неделе на станцию прибыла новая группа в составе трех экспертов агентства, чтобы сменить коллег, которые находились там несколько недель.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на ЗАЭС продлят сроки эксплуатации энергоблоков.

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