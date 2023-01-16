Bloomberg: Германия на следующей неделе может решить отправить танки Украине

По данным агентства, решение, вероятно, примут до ближайшего заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне 20 января

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Федеральные власти Германии на следующей неделе примут решение об отправке танков Leopard Украине, скорее всего, оно будет положительным. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на два неназванных правительственных источника.

Агентство подчеркивает, что решение, вероятно, будет принято до ближайшего заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне 20 января. По информации источников Bloomberg, на этой встрече глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт обнародует "четкое послание" касательно танков Leopard. За день до этого она проведет в Берлине встречу со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

1 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Киеву танковую роту Leopard в рамках международной коалиции. О готовности предоставить танки Украине также сигнализировала Финляндия. Однако правительство ФРГ оставляет за собой право требовать одобрения для конечного применения всех вооружений германского производства.

Украина на протяжении последних месяцев требует от Берлина поставить ей Leopard, однако канцлер Олаф Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации со своими союзниками. Он указывал, что до сих пор ни одна страна не поставила Киеву танки западного производства. Тем не менее, давление на канцлера в этом вопросе в последние дни значительно возросло.