Войти
ТАСС

Швеция назвала военную помощь Украине главным приоритетом председательства в Совете ЕС

505
0
0
Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

По словам премьер-министра страны Ульфа Кристерссона, вторым приоритетом председательства станет "зеленый переход и избавление ЕС от российских углеводородов"

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Оказание военной помощи Украине станет главным приоритетом шведского председательства в Совете ЕС.

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции в Кируне (Швеция) с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, представляя приоритеты Швеции в период ее председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2023 года. Пресс-конференцию транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

"Оказание военной помощи Украине останется нашим главным приоритетом, мы не видим более важной задачи", - заявил премьер.

Вторым приоритетом председательства, по его словам, станет "зеленый переход и избавление ЕС от российских углеводородов".

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС в сумме уже передал Украине все виды помощи на общую сумму €50 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Швеция
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
07.11.2022
Морское дно Европы — это ее "мягкое подбрюшье"
05.07.2022
Вот как Россия "поможет" Украине вступить в ЕС
28.06.2022
Миршаймер: история сурово осудит США за их безумную политику по Украине
17.02.2022
Expressen: если Россия атакует Борнхольм, штормить будет все Балтийское море
11.02.2022
Al-Quds: силы НАТО не выдержат и дня перед натиском военной машины России
13.01.2021
ETC (Швеция): членство в НАТО — неверный путь
29.06.2015
Финская «броня» пошла на Украину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач