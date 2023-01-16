Швеция назвала военную помощь Украине главным приоритетом председательства в Совете ЕС

По словам премьер-министра страны Ульфа Кристерссона, вторым приоритетом председательства станет "зеленый переход и избавление ЕС от российских углеводородов"

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Оказание военной помощи Украине станет главным приоритетом шведского председательства в Совете ЕС.

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции в Кируне (Швеция) с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, представляя приоритеты Швеции в период ее председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2023 года. Пресс-конференцию транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

"Оказание военной помощи Украине останется нашим главным приоритетом, мы не видим более важной задачи", - заявил премьер.

Вторым приоритетом председательства, по его словам, станет "зеленый переход и избавление ЕС от российских углеводородов".

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС в сумме уже передал Украине все виды помощи на общую сумму €50 млрд.