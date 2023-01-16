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ИноСМИ

В Германии предупредили о новых военных расходах на защиту от России

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Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье
Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Голенков

Die Welt: в Европе разрабатывают план по защите Северного моря от русских дронов

В ближайшее время все побережье Северного моря будет усеяно ветряными мельницами для производства электроэнергии, пишет Die Welt. И в этой ситуации автор статьи забеспокоился насчет безопасности. Вдруг Россия поступит с кабелями от "ветряков" так же, как кто-то поступил с трубами ее газопроводов.

Северное море превращается сейчас в самую важную электростанцию Европы. Германия и другие прибрежные государства планируют создать в его прибрежных зонах гигантские ветряные парки. Однако проблема в том, что в таком случае Северное море становится потенциальной военной целью. А мы к этому не готовы.

Диверсия на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" осенью прошлого года, при которой были взорваны несколько ниток газовых труб на дне Балтийского моря, заставила европейцев всего за пару часов осознать, насколько уязвим ЕС. Если до сих пор Европейский союз был содружеством государств, которое базировалось на отрицании войны, не видело для себя практически никаких опасностей и было готово решать все конфликты исключительно за круглым столом, то сегодня Брюссель понимает, насколько насущной является необходимость создания собственной инфраструктуры для защиты от террористических и военных угроз.

Сейчас миролюбивые политики ЕС собираются сесть за стол с представителями НАТО, чтобы выработать совместную концепцию для защиты транспортных путей, систем энергоснабжения и цифровых коммуникаций. Надеемся, что участникам быстро удастся достичь убедительных результатов.

Лишь немногие европейцы осознают, что значение Северного и Балтийского морей в ближайшие годы возрастет в небывалых масштабах и что в первую очередь Северное море станет самой важной электростанцией Европы. Планируется создать у берегов прибрежных стран гигантские ветряные парки. До 2050 года Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Дания, Норвегия и Германия намерены оборудовать прибрежные ветряные парки 24 тысячами огромных турбин. Предполагается, что они произведут для этих государств 260 гигаватт электроэнергии.

Если бы мы обладали способностью смотреть сквозь толщу воды, то всего через несколько десятилетий мы увидели бы на морском дне густую сеть из подводных трасс и кабелей, через которые течет энергия и информация в европейские государства. Но в то же время море и его дно будет труднее защитить, чем наземную инфраструктуру. Ведь так же быстро, как технологии в области получения энергии развиваются и возможности у разработчиков подводных боевых дронов.

И вот к этому Европа совершенно не готова.

Возможно, что НАТО и ЕС и разработают предложения о защите европейской прибрежной инфраструктуры против всем известного вероятного противника, но ясно одно: воплотить подобные планы можно будет лишь в том случае, если страны-члены будут вкладывать значительно больше денег в защиту этих систем. Кажется почти смешным тот факт, что Германия, несмотря на смену эпох, все еще не решается тратить два процента своего ВВП на оборону.

Если к этому прибавить необходимость защищать побережье и кроме того учесть, что и спецслужбы должны срочным образом расширить свои разведывательные возможности, то у ФРГ не останется другого выхода, как тратить на свою собственную защиту значительно больше, чем нынешние жалкие 1,4 процента ВВП.

Кстати: к милитаризму этот вывод не имеет никакого отношения. Во время разрядки международной напряженности при канцлере-миротворце Вилли Брандте ФРГ тратила на оборону более трех процентов ВВП. Брандт понимал: политика разрядки без устрашения Москвы мало чего стоит.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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