Войти
Интерфакс-АВН

Противолодочные вертолеты уничтожили подлодку "противника" в ходе учения на Балтике

531
0
0
Корабельный вертолет Ка-27ПЛ
Корабельный вертолет Ка-27ПЛ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ отработали уничтожение подводной лодки условного противника в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота в пятницу.

"Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ соединения морской авиации Балтийского флота в рамках планового учения выполнили задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в морском полигоне флота", - говорится в сообщении.

"Для обнаружения цели в указанный квадрат моря были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27ПЛ, где экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств", - сообщили в пресс-службе флота.

По словам военных, после обнаружения условного противника, летчики "уничтожили" подлодку при помощи бортового вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27ПЛ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
25.03.2021
Летчики Балтийского флота на учениях уничтожили "подлодку противника"
26.02.2021
Российский корвет "Стойкий" сформирует в Аденском заливе конвой на антипиратской вахте
29.10.2020
Балтфлот отработал поиск вражеской подводной лодки при помощи вертолетов
27.05.2019
Летчики Балтийского флота уничтожили подлодку "противника"
31.08.2018
Учения в Сирии: зачем РФ собрала такую эскадру
24.01.2018
Вертолеты уничтожили подлодку "противника" во время учений Балтфлота
31.10.2017
Под Андреевским флагом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач