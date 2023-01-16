Противолодочные вертолеты уничтожили подлодку "противника" в ходе учения на Балтике

Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС - Палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ отработали уничтожение подводной лодки условного противника в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота в пятницу.

"Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ соединения морской авиации Балтийского флота в рамках планового учения выполнили задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в морском полигоне флота", - говорится в сообщении.

"Для обнаружения цели в указанный квадрат моря были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27ПЛ, где экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств", - сообщили в пресс-службе флота.

По словам военных, после обнаружения условного противника, летчики "уничтожили" подлодку при помощи бортового вооружения.