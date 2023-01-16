СМИ считают маловероятным использование танков Leopard 2 и Challenger 2 в Донбассе

Им требуется гораздо больше топлива, соответствующие техобслуживание и новый тип 120-миллиметровых снарядов, которыми Украина не располагает, пишет журнал Military Watch Magazine

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Германские танки Leopard 2 и британские Challenger 2, поставок которых добивается от Запада Киев, едва ли смогут применяться в Донбассе. Такое мнение выразил в четверг американский специализированный журнал Military Watch Magazine.

Оба вида танков весят 65-70 тонн, что значительно тяжелее техники, которую используют ВСУ. Им требуется гораздо больше топлива, соответствующие техобслуживание и новый тип 120-миллиметровых снарядов, которыми Украина не располагает, поясняет издание. Его эксперты отмечают, что из-за веса танки менее пригодны для использования на узких дорогах и в городах, кроме того, ввиду отсутствия автомата заряжания количественный состав экипажа придется увеличить на 33% по сравнению с танками советской разработки.

В среду газета Financial Times со ссылкой на представителя британского премьер-министра Риши Сунака сообщила, что глава правительства Великобритании дал указание министру обороны Бену Уоллесу в предстоящие недели "работать с партнерами", чтобы продвигаться "быстрее вперед в поддержке Украины, включая поставку танков".

Ранее о планах Варшавы передать Украине роту танков производства ФРГ Leopard в рамках поддержки международной коалиции сообщил президент Польши Анджей Дуда.