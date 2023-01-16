Европа зажата между Россией и США, и она в проигрыше

Политолог Крастев: Европа не поменяет мнение по Украине, пока США от нее не отвернутся

Европа будет придерживаться единой оценки событий на Украине, пока США не отвернутся, приводит "Дневник" мнение политолога Ивана Крастева. Риторика в ЕС может измениться, но там продолжат помогать Киеву, потому что в противном случае придется заплатить очень высокую цену.

Петр Карабоев

"Украина показала Европе, что в войне выигрывают достаточным количеством оружия и сильной армией, а не бюджетами. До 24 февраля очень немногие страны ЕС серьезно вкладывались в оборону и безопасность, а теперь по этому вопросу образовалась новая асимметрия – Восточная Европа тратит гораздо больше средств на вооружение, увеличение армии и подготовку к мобилизации. Дело не только в финансах – в Германии, например, денег много – но и в умонастроении".

Так в ходе встречи в пресс-клубе "Конкордия" в Вене, организованной в честь начала политического года, политолог Иван Крастев ответил на вопрос об идентичности Европы в нынешнем международном кризисе и о том, что защищают европейцы; с украинцами все понятно – они борются за спасение своей страны.

"Другой актуальный вопрос – влияние спецоперации на российское общество. У него есть проблемы с мотивацией. До мобилизации частная армия Евгения Пригожина "Вагнер" позволяла вести боевые действия, не привлекая простых граждан России. Теперь же он хочет, чтобы заключенные из "Вагнера" после окончания срока контракта бесплатно учились в университетах, потому что они стали "олицетворением истинных патриотов, готовых проливать свою кровь за Родину".

"После объявления мобилизации "спецоперация" изменила свой характер. До этого россияне относились к ней как болельщики к футбольной команде, но мобилизация показала, что все серьезно. Украинцы знают, за что сражаться, россияне – нет", - добавил Крастев.

"В этом смысле для ЕС ситуация на Украине – "постгероическое событие": на войне нужны герои, а мы в поствоенных обществах не представляли, что такое может случиться. Образ украинцев, умирающих за родину, ужасно вдохновляет, но, с другой стороны, Украина также показала силу национальной идентичности: они умирают больше за свою страну, чем за свободу, - считает Иван Крастев, - Мы сообщество, и мы должны быть готовы к жертвам, но многие правые тут же скажут вам: "Ну что, поняли, что национализм и национальное государство имеют значение?"

По мнению политолога, Европа будет придерживаться единой оценки событий на Украине, пока США не отвернутся. Риторика в Европе может измениться, но европейцы продолжат помогать Украине, потому что в противном случае придется заплатить очень высокую цену.

Также Крастев ответил на вопрос об усиленной российской пропаганде в Европе, в частности в восточной ее части.

"Дело не в "пророссийских настроениях" в Болгарии или в том, что ее считают наиболее лояльной России", - пояснил он. "Дело в том, что за этими настроениями – и не только в Болгарии – стоит разная мотивация, чаще всего антизападная и антиамериканская. Европа зажата между Россией и США, и она в проигрыше– эта тема будет одной из главных в 2023 году".

"Антиамериканизм есть и в Западной Европе – напомним, что первым антивоенным высказыванием для многих нынешних политиков стал протест 2003 года против войны США в Ираке. А в пророссийской Болгарии, когда Россия предложила тысячу стипендий на обучение в российских вузах, не нашлось желающих. Пророссийские настроения подпитываются общим разочарованием и недовольством Брюсселем и Вашингтоном, тем, что произошло за последние 30 лет", - отметил Крастев.

"Для значительного большинства болгар Россия – не образец для подражания, ее не считают подходящим стратегическим союзником. В то же время для Болгарии и Восточной Европы в целом характерен микс из евроскептицизма, снижения популярности евро, национализма, антизападных настроений и негативного отношения к элитам…Похоже на настроения антипрививочников, но дело ведь не в вакцинации".

Крастева также спросили, что он думает о возможных мирных переговорах, в ходе которых Киев отказывается от части территорий, занятых Россией, в обмен на полноправное членство страны в НАТО и ЕС. "Я не исключаю, что Киев согласится на такую схему", - ответил Крастев с оговоркой, что сейчас крайне сложно строить подобные прогнозы. С одной стороны, Владимиру Зеленскому предстоят президентские выборы весной 2024 года, и ни о каких территориальных уступках в 2023 году речи быть не может. Но, с другой стороны, Донбасс полностью разрушен, целые города стерты с лица земли, миллионы людей покинули страну, и это еще больше усложняет будущее восстановление Украины.

Не стоит забывать и о президентских выборах в США в ноябре 2024 г. Продолжение помощи Украине, которая составляет порядка 8-10 миллиардов долларов в месяц, имеет критически важное значение не только для Зеленского, но и будет иметь все большее значение для президента Джо Байдена, если он снова захочет баллотироваться. Байден не хочет в ходе предвыборной кампании объяснять избирателям, почему Украина терпит поражения. Не исключено, что "война Путина" будет оформлена в США как "война Байдена", и для этого Украина должна победить, а не только Россия не выиграть.