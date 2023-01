Испания приступает к обучению украинских военнослужащих применению зенитных комплексов MIM-23 HAWK

Источник изображения: topwar.ru

В Испанию прибыла вторая группа украинских военнослужащих для прохождения обучения в рамках учебной миссии Евросоюза. Первая группа завершила обучение до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании.

Самолет с украинцами приземлился на авиабазе Торрехон, расположенной недалеко от Мадрида. Встречала военнослужащих ВСУ довольно представительная делегация во главе с министром обороны Испании Маргаритой Роблес и начальником Генерального штаба испанской армии. Всего в Испанию прибыло 225 военнослужащих ВСУ, из которых 198 человек не имеют боевого опыта, они были мобилизованы и не проходя никакой первоначальной подготовки отправлены на обучение к испанским военным инструкторам. Именно эта группа пройдет базовую подготовку по стандартам НАТО, включающую тактическую, медицинскую, огневую и т.д. В общем, из них будут готовить пехотинцев в "Координационном учебном центре Толедо" на базе Академии Сухопутных войск Испании.

Остальные украинские военные, уже побывавшие в боях, составят расчеты ЗРК Hawk и обучатся эксплуатации комплексов ПВО американского производства.

Как уже говорилось выше, это вторая группа военных ВСУ, прибывших в Испанию. Первая в количестве 64 человек прошла подготовку в ноябре-декабре прошлого года. Часть из них была обучена в качестве расчетов буксируемой гаубиц OTO Melara Mod 56 калибра 105-мм, другая обучилась применять ЗРК Aspide. Всего Испания планирует обучить примерно 2 тысячи украинских военнослужащих за год в рамках учебной миссии Евросоюза.

Первые зенитные системы MIM-23 HAWK (Homing All the Way Killer) прибыли на Украину из Испании в начале декабря, ЗРК Spada/Skyguard Aspide в ноябре прошлого года.