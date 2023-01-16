Командование ВМС США предлагает ограничить постоянное сопровождение авианосцев одним крейсером

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Проблемы с боеготовностью кораблей вынуждают руководство ВМС США пересмотреть существующую доктрину охранения авианосцев, сделав акцент на значительном сокращении количества вымпелов, находящихся на постоянной основе в составе АУГ.
Командующий Силами флота США адмирал Дэрил Коудл (USFF, служба отвечает за комплектацию ВМС) заявил, что военное руководство переосмысливает доктрину развёртывания авианосных ударных групп. В настоящее время охранение АУГ включает один крейсер и до пяти эсминцев. Однако флоту с большим трудом приходится выдерживать такую нагрузку, вынуждая командование постоянно маневрировать между техническим обслуживанием вымпелов, обучением экипажей и боевым развёртыванием кораблей. В связи с этим существующую концепцию АУГ планируется пересмотреть.
- отметил адмирал.
С его слов, предлагается вывести эсминцы из постоянного охранения авианосцев и перевести их на собственный цикл обучения и развёртывания.
- отмечается в издании USNI News.
Новая концепция получила обозначение plug-and-play. Как указывает адмирал, «хотя совместная тренировка всей ударной группы по-прежнему является идеальным сценарием», достигнутый прогресс в виртуальных технологиях позволяет кораблям взаимодействовать в ходе учений вне зависимости от разделяющего их расстояния.