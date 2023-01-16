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Военное обозрение

Командование ВМС США предлагает ограничить постоянное сопровождение авианосцев одним крейсером

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Источник изображения: topwar.ru

Проблемы с боеготовностью кораблей вынуждают руководство ВМС США пересмотреть существующую доктрину охранения авианосцев, сделав акцент на значительном сокращении количества вымпелов, находящихся на постоянной основе в составе АУГ.

Командующий Силами флота США адмирал Дэрил Коудл (USFF, служба отвечает за комплектацию ВМС) заявил, что военное руководство переосмысливает доктрину развёртывания авианосных ударных групп. В настоящее время охранение АУГ включает один крейсер и до пяти эсминцев. Однако флоту с большим трудом приходится выдерживать такую нагрузку, вынуждая командование постоянно маневрировать между техническим обслуживанием вымпелов, обучением экипажей и боевым развёртыванием кораблей. В связи с этим существующую концепцию АУГ планируется пересмотреть.

Наши корабли не должны работать бок о бок, чтобы эффективно сражаться вместе

- отметил адмирал.

С его слов, предлагается вывести эсминцы из постоянного охранения авианосцев и перевести их на собственный цикл обучения и развёртывания.

Согласно новой концепции, авианосец будет сопровождать крейсер УРО, который будет выполнять функции командира ПВО ударной группы, танкера для пополнения запасов и привлекать по мере необходимости эсминцы

- отмечается в издании USNI News.

Новая концепция получила обозначение plug-and-play. Как указывает адмирал, «хотя совместная тренировка всей ударной группы по-прежнему является идеальным сценарием», достигнутый прогресс в виртуальных технологиях позволяет кораблям взаимодействовать в ходе учений вне зависимости от разделяющего их расстояния.

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Страны
США
Проекты
Авианосец
Военные учения
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