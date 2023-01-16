Запад нарушит очередное табу на Украине из-за страха перед Россией

NYT: Запад торопится передать Украине современное вооружение из-за страха перед Россией

Запад опасается, что у Украины осталось мало времени на подготовку к новому российскому наступлению и торопится передать ей новое вооружение, пишет NYT. Киеву могут отправить танки. Ранее Запад их не поставлял из-за опасений эскалации.

Запад поставил Украине самое разнообразное вооружение, которое раньше считал слишком провокационным. Похоже, что на очереди танки. Поскольку ожидается новое российское наступление, украинские власти и их западные союзники считают необходимым изменить соотношение сил.

Лара Джейкс (Lara Jakes), Стивен Эрлангер (Steven Erlanger)

Западное руководство опасается, что у Украины осталось очень мало времени на подготовку к отражению российского весеннего наступления. Оно торопится передать Киеву современную боевую технику, которую ранее отказывалось поставлять, боясь спровоцировать Москву.

Недавно преграды начали падать одна за другой. Все началось с того, что Соединенные Штаты в конце декабря согласились отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот". На прошлой неделе аналогичное обещание дала Германия, а уже через несколько часов Франция, Германия и Соединенные Штаты впервые решили поставить на Украину боевые бронированные машины.

Похоже, что современные западные танки тоже будут включены в увеличивающийся перечень мощной боевой техники, отправляемой на Украину, поскольку Соединенные Штаты с союзниками идут на новые риски ради защиты Киева – особенно в связи с тем, что украинская армия добилась неожиданных успехов и выстояла, несмотря на мощные удары противника.

Украина с самого начала конфликта просит современные танки. На этой неделе мольбы Киева были услышаны, когда правительства Британии и Польши публично призвали западный альянс изменить свою позицию. Британцы подали сигнал, что они готовы согласиться на отправку небольшого количества танков. А польское правительство заявило, что с радостью пошлет несколько машин немецкого производства, хотя Берлин пока не дал на это свое разрешение.

Украина надеется, что усиливающееся давление вынудит канцлера Германии Олафа Шольца разрешить отправку немецких танков, находящихся в арсеналах других членов НАТО. Киев очень хочет получить танки "Леопард 2". Эксперты считают, что, если их будет много, у Украины появится хорошая возможность принудить российские войска к отступлению.

"Кто-то всегда должен подавать пример", – сказал в четверг президент Украины Владимир Зеленский в интервью польскому информационному телеканалу TVP Info.

Официальный представитель немецкого министерства обороны заявил, что правительство социал-демократа Шольца решение по этому вопросу пока не приняло. Но его партнеры по коалиции "Зеленые" и "Свободные демократы" выступают за отправку танков. В четверг давление усилил немецкий министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек. "Есть разница между принятием решения для себя и препятствованием другим в принятии решения", – заявил он.

Танки были изобретены более ста лет тому назад, чтобы взламывать оборону в окопной войне. Они сочетают огневую мощь, подвижность и ударную силу. Имея крупнокалиберные орудия, гусеницы и мощную броневую защиту, какой не обладает никакая другая техника на поле боя, танки могут передвигаться по грязи, песку, проходя там, где не смогут пройти колесные боевые машины.

Украинские власти заявляют, что бронированная техника сыграет ключевую роль в ожесточенных сражениях за города и поселки в граничащих с Россией восточных областях. Главный украинский военачальник генерал Валерий Залужный сказал, что ему нужно 300 западных танков и около 600 западных боевых бронированных машин, чтобы переломить ситуацию.

Ощущение безотлагательности в вопросе отправки мощного вооружения является отражением напряженного противостояния на востоке Украины, где русские несколько месяцев пытаются взять город Бахмут и его пригороды, неся большие потери и не добиваясь особых успехов. На прошлой неделе ожесточенные бои шли в соседнем городе Соледаре. Боевые действия велись за каждый дом, за каждый квартал. Сообщения о том, кому принадлежит город сейчас, весьма противоречивые.

Члены НАТО, некогда находившиеся в сфере влияния СССР, передали Киеву технику советской эпохи. Но большая часть украинского танкового парка уничтожена или подверглась износу в результате продолжительных боев. Танкистам не хватает боеприпасов, которые отличаются от западных.

В начале вооруженного конфликта, который длится почти год, Запад не хотел передавать Украине самое мощное свое оружие, опасаясь, что НАТО втянется в прямую конфронтацию с Россией. Но увидев, что Киев полон решимости сопротивляться, что у мирных переговоров в ближайшем времени нет никаких перспектив и что обстановка на поле боя зашла в тупик, члены НАТО смилостивились.

ЗРК "Пэтриот", которые они недавно согласились поставить, это самая современная система противовоздушной обороны американского производства. Она поможет защитить Киев и другие густонаселенные районы от российских ударов, которые нанесли большой урон украинской энергосистеме. А утвержденные на прошлой неделе к поставке боевые бронированные машины легче и маневреннее, чем танки. Эти машины могут перевозить личный состав, но они не такие мощные.

Есть оружие, поставки которого пока не рассматриваются. К нему относятся истребители и ракеты большой дальности, способные наносить удары по Крыму и самой России. Администрация Байдена, возглавившая коалицию государств, снабжающих Киев оружием, пока воздерживается от поставок американских танков М1 "Абрамс", которые нуждаются в постоянном обслуживании и особом топливе. Американские руководители говорят, что у США очень мало таких танков, и выделить их Украине они не могут.

Однако, по их словам, никто никогда не мешал Германии и другим странам поставлять на Украину западную технику. На вооружении в армиях десятка с небольшим европейских государств имеется примерно 2 000 танков "Леопард" немецкого производства. Если Берлин даст "добро", их можно будет быстро отправить Киеву. Правда, необходимо будет еще обучить украинские экипажи.

Один высокопоставленный западный военачальник заявил на прошлой неделе, что нужно изменить соотношение сил на востоке Украины, чтобы выйти из военного тупика. По его словам, чашу весов может склонить отправка Киеву достаточного количества современных западных танков и прочих боевых машин. Танки являются важной и мощной составляющей наземной войны, и без них Украине вряд ли удастся отвоевать большие участки захваченной территории.

"Мы полностью согласны с тем, что Украине нужны танки", – заявила на прошлой неделе во время брифинга помощник заместителя министра обороны США Лора Купер (Laura K. Cooper).

"Украине самое время воспользоваться своими преимуществами и изменить динамику на поле боя", – добавила она.

Украина настроена на проведение собственного наступления, которое состоится либо посреди зимы, либо уже после весенней распутицы. Россия тоже подает сигналы о подготовке весеннего наступления, о чем сообщают высокопоставленные руководители западной разведки. Поэтому Киев не хочет "давать ей передышку" между сегодняшними сражениями и новым, более интенсивным циклом боевых действий.

Военный эксперт из Европейского совета по международным отношениям Камий Гран (Camille Grand), ушедший в конце прошлого года с должности помощника генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям, отметил, что Москва мобилизовала сотни тысяч человек для проведения нового наступления. Отчасти из-за этого начались дебаты на тему танков, заявил он. "Это позволит украинским войскам добиться значительных успехов", – признался Гран.

По словам Грана, в ходе дискуссии обсуждается вопрос о том, принесут ли танки украинской армии "некую решающую победу, которая принудит русских к миру, или по крайней мере, помогут ли они добиться значительных успехов, чтобы вести переговоры о мирном урегулировании в большей степени на своих, а не на российских условиях".

Вопрос о том, разрешать или нет поставку "Леопардов" на Украину, приблизится к развязке 20 января, когда на авиабазе Рамштайн в Германии соберутся высокопоставленные руководители военных ведомств и военачальники из десятков стран, в том числе, из государств НАТО.

Британия пока говорит, что намерена отправить на Украину лишь 10 танков "Челленджер 2". Всего у нее 227 "Челленджеров", и многие машины нуждаются в ремонте. Так что ей будет крайне сложно восполнить свои арсеналы.

По словам высокопоставленного европейского дипломата, внутренние дебаты британского руководства отличаются особой политизированностью. Новый премьер-министр Риши Сунак хочет каким-то образом встать на позиции лидера в этом вооруженном конфликте. Лондон и Варшава действуют заодно, оказывая давление на Берлин. На закрытом заседании совета национальной безопасности, состоявшемся во вторник, Сунак изложил стратегию наращивания помощи Украине, которая, скорее всего, начнется с танков, что даст Киеву определенные преимущества перед началом мирных переговоров, если таковые состоятся. Об этом рассказал другой высокопоставленный европейский руководитель.

Но чтобы заставить Шольца дать разрешение на отправку "Леопардов", явно потребуется одобрение Вашингтона. Точно такая же ситуация сложилась, когда принималось решение о поставках немецких БМП "Мардер", рассказала военный аналитик Клаудия Мейджор (Claudia Major) из Немецкого института международных дел и проблем безопасности.

"Поставок "Леопардов" настойчиво требуют поляки, британцы и финны, но лишь один партнер, Соединенные Штаты, равнее других, – сказала она. – Поскольку предстоит совещание в Рамштайне, я полагаю, что это произойдет уже скоро".

Высокопоставленный представитель администрации Байдена, попросивший не называть его имя из-за деликатности вопроса, рассказал, что Вашингтон не требовал от Берлина отправки танков на Украину, и что немецкое правительство само решает, какие объемы военной помощи предоставлять Киеву. По словам источника, между Вашингтоном и Берлином идут "очень активные" дискуссии. По его словам, у немцев, "как и у нас, со временем менялись представления о том, какие средства поставлять Украине с изменением характера боевых действий". Он добавил, что Соединенные Штаты не требуют от союзников воздерживаться от поставки западных танков на Украину.

Немцы считают, что такая позиция дает им возможность увильнуть от поставок танков, сказала берлинский аналитик Мейджор. Это отражает нежелание самого Вашингтона посылать украинцам "Абрамсы". По ее словам, одного-единственного "Абрамса" из США будет достаточно, чтобы Шольц начал действовать.

Пока сторонники отправки танков на Украину пытаются добиться, чтобы какая-нибудь страна сделала первый шаг.

Оппозиционный немецкий законодатель и эксперт по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) дал прогноз о том, что Шольц уступит давлению союзников и поставит "Леопарды". Точно так же он поступил с немецкими гаубицами и боевыми машинами пехоты на гусеничном ходу.

"Шольц и его партия хотят сохранить на будущее отношения с Россией и с Путиным, считая, что, если они дадут Украине лучшее из имеющегося у Германии, Россия расценит это как разрыв особых отношений, – сказал Рёттген. – Но давление со стороны союзников становится слишком мощным".