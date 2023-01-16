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ТАСС

Yonhap: SpaceX подала заявку на регистрацию бизнеса в Южной Корее

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Источник изображения: topwar.ru

Как отметило агентство, компания рассчитывает начать работу в республике во втором квартале 2023 года

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Компания Илона Маска SpaceX подала заявку на регистрацию бизнеса в Южной Корее, что даст возможность запустить работу орбитальной интернет-сети Starlink. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По их данным, заявка была подана в министерство науки и информационно-коммуникационных технологий в январе. Для того, чтобы получить возможность предоставлять свои услуги в стране, компания создаст местный филиал.

Как отмечает агентство, Starlink рассчитывает начать работу в Южной Корее во втором квартале 2023 года.

SpaceX заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Компания уже вывела в космос с мая 2019 года, осуществив 60 запусков Falcon 9, 3 612 мини-спутников, 3 200 из них находятся в рабочем состоянии. SpaceX планирует разместить на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников, что, по оценкам самой компании, обойдется в $10 млрд. В настоящее время сеть доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии. 

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Страны
Австpалия
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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