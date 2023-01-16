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ЦАМТО

Юрий Слюсарь посетил ряд заводов ОАК с рабочим визитом

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Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 13 января. Генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь посетил 11-13 января с рабочим визитом входящие в ОАК авиазаводы в Комсомольске-на-Амуре, Иркутске и Новосибирске.

На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А.Гагарина после осмотра ключевых производственных участков глава ОАК провел ряд совещаний, посвященных выполнению производственной программы, а также вопросам технического перевооружения и модернизации предприятия.

В ходе визита на Производственный центр в г.Комсомольске-на-Амуре филиала ПАО "Корпорация "Иркут" "Региональные самолеты" генеральный директор ОАК ознакомился с ходом строительства новых объектов в рамках инвестиционной программы, а также с ходом реализации программы SSJ-New.

На другом филиале ПАО "Корпорация "Иркут" – Иркутском авиационном заводе Юрий Слюсарь осмотрел производственные мощности предприятия и провел несколько совещаний по вопросам строительства объектов в рамках инвестиционной программы и выполнения производственной программы завода. Там же состоялась встреча с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, входе которой обсуждались планы взаимодействия по подготовке специалистов для предприятия.

В ходе визита на Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова Юрий Слюсарь также провел несколько совещаний по вопросам выполнения производственной программы предприятия и посетил СибНИА им. С.А.Чаплыгина.

На всех предприятиях ОАК генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации вручил сотрудникам, отличившимся по итогам выполнения производственной программы 2022 года, благодарности и почетные грамоты.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
ИАЗ
КнААЗ Гагарина
НАЗ Чкалова
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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