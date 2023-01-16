NYT: Запад стремится поставить Киеву современные вооружения из-за наступления сил РФ

В качестве примера газета приводит поставки американских систем ПРО Patriot, а также намерение ряда стран Запада отправить Киеву танки

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Страны Запада стремятся в ускоренном порядке передать Украине современные вооружения и, в частности, танки, опасаясь наступления российских войск весной. С такой оценкой в четверг выступила газета The New York Times.

По ее информации, "западные чиновники все больше опасаются, что у Украины есть лишь узкое окно возможностей для подготовки к отражению ожидаемого российского наступления весной". Издание отмечает, что партнеры Киева стремятся передать "современное вооружение, которое ранее они отказывались поставлять, опасаясь спровоцировать Москву".

В качестве примера газета приводит поставки американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, а также намерение ряда стран Запада отправить Киеву танки. По оценке издания, хотя Украина просит передать ей танки еще с самого начала специальной военной операции РФ, но только на текущей неделе этот процесс ускорился. Власти Британии и Польши "открыто призвали альянс стран Запада изменить позицию" по вопросу отправки танков.

"Запад сопротивлялся идее передавать Украине некоторые из своих самых мощных вооружений из-за опасений, что это приведет НАТО к прямому конфликту с Россией. Но, видя решимость Украины сопротивляться, малую вероятность мирных переговоров в ближайшее время и тупиковую ситуацию на поле боя, союзники по НАТО идут на попятный", - пишет газета.

По ее данным, поставки некоторых видов вооружений и техники Запад по-прежнему считает невозможными. В частности, речь идет об истребителях и о ракетах большой дальности, которые позволят поражать цели на территории России. Также США не готовы поставлять Украине танки M1 Abrams. Американские чиновники полагают, что этих танков слишком мало, за ними нужен постоянный уход, а также они работают на специальном топливе.

Танки для Украины

11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Киеву танковую роту Leopard (насчитывает 14 танков) в рамках международной коалиции. По его словам, для реализации этого решения "должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования". В то же время правительство ФРГ оставляет за собой право требовать одобрения для конечного применения всех вооружений германского производства.

Украина на протяжении последних месяцев требует от Берлина поставить ей Leopard, однако канцлер Олаф Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации со своими союзниками. Он указывал, что до сих пор ни одна страна не поставила Киеву танки западного производства. В то же время на прошлой неделе по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия - Marder.