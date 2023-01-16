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ТАСС

Путин поручил образовать центр реабилитации раненных в СВО

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Владимир Путин и Сергей Шойгу посетили Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка
Владимир Путин и Сергей Шойгу посетили Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка.
Источник изображения: Фото: kremlin.ru

Правительству также поручено создать систему адресного сопровождения участников спецоперации и их семей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству образовать специальный центр реабилитации для раненных в специальной военной операции (СВО) и создать систему адресного сопровождения участников СВО и их семей.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: образовать специальный центр, ответственный за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию, в том числе обучение и переобучение, участников специальной военной операции, здоровью которых в ходе ее проведения был нанесен ущерб; создать систему адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Доклад необходимо представить до 1 марта этого года.

Помимо этого, президент поручил рассмотреть вопросы о развитии в РФ производства протезов, комплектующих изделий к ним и исходных материалов для их производства, для обеспечения ими граждан, у которых ампутированы конечности, в том числе пострадавших в ходе СВО. Доклад на эту тему необходимо представить до 1 марта 2023 года, далее - один раз в полгода, отмечается в документе. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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