Батальон имени Судоплатова в Запорожской области пополнился добровольцами из Сербии

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Батальон имени Судоплатова пополнился добровольцами из Сербии, сообщил в Telegram врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, бойцы помогут защищать границы региона.

"Ребята из Белграда — настоящие патриоты. Наши братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в СВО", — заявил Балицкий.

Сербские добровольцы служили в военной полиции, они мастера восточных боевых искусств, уточнил врио главы региона.

Балицкий добавил, что сербы встали в один строй с Вооруженными силами, "доказав не словом, а делом верность России и готовность сражаться с нацизмом".

Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе руководства региона. В него вступили свыше 600 человек, в том числе сын Балицкого Александр. Они получили всю необходимую экипировку за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне.

На сегодня российская армия контролирует более 70 процентов Запорожской области. Регион вошел в состав России по итогам проведенного там референдума. Под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.

Знаменитый советский контрразведчик Павел Судоплатов — уроженец Мелитополя, известен героической борьбой с националистами-бандеровцами.