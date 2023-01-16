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ТАСС

Польша рассчитывает, что ФРГ примкнет к коалиции стран, стремящихся поставить танки Киеву

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Варшава старается, чтобы коалиция была как можно шире, заявили в польском правительстве

ВАРШАВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Польши рассчитывают, что ФРГ примкнет к коалиции стран, стремящихся поставить танки Leopard Украине. Об этом заявил в пятницу на брифинге в парламенте пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Рассчитываю, что они в итоге примкнут к коалиции стран, которые хотели бы укрепить безопасность всего ЕС", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции ФРГ.

"Мы сейчас формируем коалицию стран, которые решатся на такой шаг. Понятно, что я не хочу говорить о работе в кулуарах. Мы стараемся, чтобы коалиция была как можно шире. О всех формальностях мы будем договариваться, когда коалиция будет полностью сформирована", - добавил Мюллер.

"Напомню, что Германия еще в прошлом году - между февралем и мартом - твердила, что не передаст Украине никакого дополнительного вооружения. Тогда еще знаменитые 5 тыс. касок не успели доехать до Украины. Потом они изменили мнение, также изменили мнение по Patriot", - указал он.

11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Киеву танковую роту Leopard (до 14 штук) в рамках международной коалиции. Однако правительство ФРГ оставляет за собой право требовать одобрения для конечного применения всех вооружений германского производства.

В четверг, отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву танков Leopard, глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что правительство ФРГ не принимало решений о передаче боевых танков. По ее словам, Германия и впредь не будет делать односторонних шагов в вопросах поставок оружия украинской стороне. 

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Страны
Германия
Польша
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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