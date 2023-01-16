Войти
ЦАМТО

Поставка ББМ "Гуарани" ВС Филиппин задерживается

446
0
0
ББМ VBTP-MR "Гуарани"
ББМ VBTP-MR "Гуарани".
Источник изображения: nevskii-bastion.ru

ЦАМТО, 13 января. Согласно источникам ресурса Defense Studies, в настоящее время на предприятии Iveco в ожидании разрешения на отправку на Филиппины находится первая партия БТР VBTP "Гуарани" с колесной формулой 6x6.

Задержка поставки связана с позицией Германии, которая не дает разрешения на реэкспорт на Филиппины ряда комплектующих данной машины. Причины данного запрета не раскрываются. Стороны пока не комментируют информацию СМИ.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в 2020 году израильская компания Elbit Systems одержала победу в тендере на поставку колесных бронетранспортеров для Сухопутных войск Филиппин.

По результатам конкурса с Elbit Systems был заключен контракт стоимостью 46 млн. долл. на поставку 28 бронетранспортеров "Гуарани" с колесной формулой 6x6, которые будут производиться компанией Iveco Veicular de Defesa на предприятии в Сете Лагоас (штат Минас-Жерайс) в Бразилии. 7 февраля 2021 года Elbit Systems подтвердила, что контракт с ВС Филиппинами будет выполнен в течение трехлетнего периода.

Как сообщается, чтобы сделать продажу возможной первоначально Elbit Systems провела переговоры с итальянским подразделением Iveco в Больцано, которое одобрило участие производимой в Бразилии ББМ "Гуарани" в тендере ВС Филиппин.

Близкие к переговорам источники сообщили, что при выборе победителя тендера фактор стоимости приобретения VBTP-MSR "Гуарани" с колесной формулой 6х6 был решающим. Кроме того, завод в Сете Лагоас обеспечивает серийное производство ББМ, которые затем могут оснащаться различными системами связи и вооружением.

Бронемашины будут оснащены дистанционно управляемым модулем вооружения, который может комплектоваться 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. Все 28 бронемашин получат разработанные Elbit Systems компьютеризированную систему связи E-LynX и систему боевого управления Torch-X.

По данным ресурса MaxDefense, одной из сильных сторон предложения Elbit Systems стала система боевого управления, командования, связи и управления огнем, которая является общей и совместимой с имеющимися и перспективными сетевыми системами, принимаемыми на вооружение. Как было заявлено, конкуренты Elbit Systems не смогли предложить подсистемы, совместимые с теми, которые применяются ВС Филиппин. Elbit также не использует башни и пушки бельгийского производства, которые из-за наложенных Бельгией ограничений не могут экспортироваться на Филиппины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Бразилия
Германия
Филиппины
Компании
Elbit Systems
Iveco
Проекты
2020-й год
ИТ
Похожие новости
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
18.06.2021
Бразилия модернизирует танки Leopard
17.06.2021
Бразилия продлевает «жизнь» танкам Leopard
29.01.2021
Elbit Systems заключила контракт на поставку легких танков неназванному заказчику в АТР
16.12.2014
МКС: история космической кооперации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач