Поставка ББМ "Гуарани" ВС Филиппин задерживается

ЦАМТО, 13 января. Согласно источникам ресурса Defense Studies, в настоящее время на предприятии Iveco в ожидании разрешения на отправку на Филиппины находится первая партия БТР VBTP "Гуарани" с колесной формулой 6x6.

Задержка поставки связана с позицией Германии, которая не дает разрешения на реэкспорт на Филиппины ряда комплектующих данной машины. Причины данного запрета не раскрываются. Стороны пока не комментируют информацию СМИ.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в 2020 году израильская компания Elbit Systems одержала победу в тендере на поставку колесных бронетранспортеров для Сухопутных войск Филиппин.

По результатам конкурса с Elbit Systems был заключен контракт стоимостью 46 млн. долл. на поставку 28 бронетранспортеров "Гуарани" с колесной формулой 6x6, которые будут производиться компанией Iveco Veicular de Defesa на предприятии в Сете Лагоас (штат Минас-Жерайс) в Бразилии. 7 февраля 2021 года Elbit Systems подтвердила, что контракт с ВС Филиппинами будет выполнен в течение трехлетнего периода.

Как сообщается, чтобы сделать продажу возможной первоначально Elbit Systems провела переговоры с итальянским подразделением Iveco в Больцано, которое одобрило участие производимой в Бразилии ББМ "Гуарани" в тендере ВС Филиппин.

Близкие к переговорам источники сообщили, что при выборе победителя тендера фактор стоимости приобретения VBTP-MSR "Гуарани" с колесной формулой 6х6 был решающим. Кроме того, завод в Сете Лагоас обеспечивает серийное производство ББМ, которые затем могут оснащаться различными системами связи и вооружением.

Бронемашины будут оснащены дистанционно управляемым модулем вооружения, который может комплектоваться 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. Все 28 бронемашин получат разработанные Elbit Systems компьютеризированную систему связи E-LynX и систему боевого управления Torch-X.

По данным ресурса MaxDefense, одной из сильных сторон предложения Elbit Systems стала система боевого управления, командования, связи и управления огнем, которая является общей и совместимой с имеющимися и перспективными сетевыми системами, принимаемыми на вооружение. Как было заявлено, конкуренты Elbit Systems не смогли предложить подсистемы, совместимые с теми, которые применяются ВС Филиппин. Elbit также не использует башни и пушки бельгийского производства, которые из-за наложенных Бельгией ограничений не могут экспортироваться на Филиппины.