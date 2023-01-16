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РИА Новости

Минобороны: средства РЭБ подавили в Соледаре систему управления ВСУ

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Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Минобороны: средства РЭБ сорвали в Соледаре применение украинскими войсками беспилотников

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Средства РЭБ Вооруженных сил РФ подавили при освобождении Соледара систему управления украинских войск и сорвали применение войсками Украины беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.

"Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА", - рассказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, Соледар был взят вечером 12 января благодаря постоянному огню артиллерии и ударам авиации и ракетных войск Вооруженных сил РФ. Освобождение города, указывают в министерстве, имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении.

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