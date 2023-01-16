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Названы недостатки обещанных Киеву западных танков

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Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил.
Источник изображения: © Фото : Crown Copyright

Танки Leopard, обещанные Киеву Польшей, и Challenger 2, которые Украина может получить от Великобритании, тяжелее машин советского производства. Кроме того, западные танки потребуют поставок новых снарядов, которых нет у Киева. Недостатки западной бронетехники назвали в публикации американского издания Military Watch.

Отмечается, что западные танки весят 65-70 тонн. Эти машины потребуют больше топлива и технического обслуживания. Также этим танкам нужны боеприпасы калибра 120 миллиметров, которых нет у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Танки советского производства используют снаряды калибра 125 миллиметров.

«Вес делает их менее подходящими для эксплуатации на узких дорогах или в городах, а отсутствие автоматов заряжания означает, что им потребуется на 33 процента больше экипажа, чем танкам советской разработки», — пишет издание.

Ранее в январе власти Великобритании подтвердили намерение поставить Украине танки. Источники Sky News сообщали, что Лондон рассматривает возможность отправки на Украину партии танков Challenger 2.

В том же месяце президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. Полковник запаса Виктор Литовкин предположил, что эти танки не повлияют на обстановку на фронте.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
США
Украина
Продукция
Challenger 2
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