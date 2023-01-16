Войти
Lenta.ru

Франция получила первый за четыре года истребитель Rafale

532
0
0
Истребитель Dassault Rafale (c) TNI
Истребитель Dassault Rafale (c) TNI.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Франция получила первый за четыре года истребитель Rafale производства компании Dassault. Об этом сообщает Defense News.

Издание отмечает, что в течение нескольких последних лет производственная линия Dassault, выпускающая Rafale, работала на экспорт, поскольку такие страны, как Греция, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты, разместили заказы на истребитель.

Между тем французский оборонный бюджет на 2023 год предполагает приобретение 42 новых единиц Rafale, в число которых входят, в частности, истребители для замены 12 старых самолетов, которые, в свою очередь, были проданы Хорватии, где они заменили советские МиГ-21.

Издание отмечает, что последние модификации Rafale будут использовать ряд технологий, которые планируется задействовать в европейской программе истребителей шестого поколения Future Combat Air System (FCAS).

В ноябре 2022 года Defense News сообщило, что представители Германии и Испании пообещали приступить к следующему этапу работ по программе Future Combat Air System (FCAS), предполагающей, в частности, создание истребителя шестого поколения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Индонезия
Испания
ОАЭ
Франция
Хорватия
Продукция
Rafale
МиГ-21
Компании
Dassault
Похожие новости
14.02.2022
Индонезия подписала соглашение о приобретении 42 истребителей Dassault Rafale
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
31.05.2021
Русский рецепт французского успеха: как истребитель Dassault Rafale завоевал мировой рынок
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
14.05.2009
В выставке "Комплексная безопасность - 2009" примут участие 352 российские и зарубежные организации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач