На Украине решили призвать в армию "золотую молодежь". Но есть одно "но"

Вести: вечерника "золотой молодежи" в Куршевеле изменила правила военучета на Украине

На Украину попытаются вернуть мужчин, которые уехали из страны и не имеют отсрочки от воинской службы, пишет газета "Вести". Однако у правительства есть не так много способов поставить беглецов на воинский учет.

Тарас Козуб

На Украине введены новые правила воинского учета. Изменения предусматривают, что те мужчины, которые оказались за границей и не имеют отсрочки от военной службы, должны возвращаться в Украину. Оказывать им помощь в этом, согласно п. 52 новых правил, должны зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Пикантная деталь: сама инициатива, по мнению экспертов, могла появиться из-за поведения украинской "золотой молодежи" в странах ЕС. Vesti.ua разобрались в особенностях новых правил, узнав, в чем их "узкие места".

“Отдел добрых дел"

Сотрудникам консульств отводится задача по информированию граждан, которые находятся на обязательном временном консульском учете и не имеют отсрочки или освобождения от призыва на срочную службу, а также могут быть мобилизованы.

В самой формулировке "обязательный учет" скрывается первое "узкое место": на временный консульский учет становятся далеко не все граждане, выехавшие за рубеж. На практике это дело сугубо добровольное.

"Наши консульства за рубежом ведут воинский учет тех лиц, которые стоят на временном учете. На который, в свою очередь, становятся с целью защиты за рубежом – в теории это происходит, скажем, в случае смерти человека, хоть в этой ситуации к деятельности наших консульств обычно миллион вопросов, – поясняет адвокат Ростислав Кравец. – Вторая причина – возможность проголосовать за границей. Но на время военного положения, действующего сейчас, проведение выборов не предусматривается. И сам учет не бесплатный, предусмотрен консульский сбор в размере 20 долларов или 18 евро".

Как пояснил бывший сотрудник консульского управления МИД Украины Андрей Мишин, обязательным характером постановки на консульский учет часто пренебрегают, в том числе и те, кто выехал из Украины не вполне легально. А в том, что такие граждане есть, нет сомнений. Ведь существует уже достаточно схем относительно легального или совсем незаконного пересечения границы для военнообязанных.

"Те, кто использовал такие схемы, не могут встать на консульский учет как граждане Украины. В консульское управление можно идти, только если ты покинул страну официально, – пояснил Мишин. – На практике, консульства – это такой себе „отдел добрых дел”, который имеет чисто сервисные функции. Сам характер этой службы – не репрессивный, она подключается именно в момент, когда гражданин попал в неприятности: скажем, он угодил под арест или нуждается в иной помощи".

Привлечь к ответственности нельзя

Раз так, главная проблема, по словам адвоката Дмитрия Бузанова, – в отсутствии наказания за непостановку на учет за рубежом. "Потенциально это может быть административная ответственность. Хотя это маловероятно, поскольку есть по меньшей мере одно „но”: постановления о наказаниях военнообязанных выносят руководители территориальных центров комплектации (ТЦК), которые находятся на Украине и за границу не выезжают", – отметил Бузанов.

Приехав обратно на Украину, военнообязанные, не вставшие на учет за границей, вряд ли будут наказаны, ведь за то, что они не показались в консульство по прибытии, каких-либо взысканий попросту нет. "К тому же становясь на учет, нужно проходить медицинское освидетельствование. А как это все должно функционировать – не в консульстве же его обустроят? Этот пункт в постановлении недоработан, и чтобы он работал, нужно вносить изменения в законодательство в плане полномочий консульств – как минимум, чтобы они могли разыскивать украинцев, которые не стали на учет", – объяснил Дмитрий Бузанов.

Норма, прописанная в новом порядке, хорошо работает лишь в случае с добровольцами. Консульства могут обращаться к патриотическим чувствам, не более того – иначе норма бесполезна. Ведь для того чтобы в консульство военнообязанные явились в обязательном порядке, нужно договариваться с третьими странами, чтобы те требовали от украинских граждан справку о постановке на консульский учет для получения образования или работы. "Если же наши граждане попали в ЕС как беженцы, нарушив какие-либо нормы, – их, скорее всего, просто попросят выехать из одной страны в другую. О какой-либо поимке этих граждан или тем более высылке на Украину речи быть не может: так поступают только в случае, если граждан разыскивают за какие-либо преступления", – пояснил Андрей Мишин.

Купить билет до ТЦК

Еще одно проблемное место – нечеткость формулировок об обязанностях консульств. Согласно документу, дипломатам предписано "содействовать возвращению военнообязанных и резервистов на Украину в случае проведения мобилизации и в военное время (в особый период)". Формулировка со словом "содействие" весьма размыта, признает Кравец.

"Речь исключительно о возможности уведомления лиц, вставших на консульский учет, от территориального центра комплектации и соцподдержки (ТЦК) на Украине о необходимости явиться, чтобы уточнить данные или пройти медкомиссию для призыва на военную службу, – говорит юрист. – Но в этом положении говорится и об обязанности содействовать или помогать военнообязанным. В теории, если к консулу приходит гражданин и говорит: мол, он приехал на трамвае, потратив на билет последние сбережения, – консульство обязано выдать ему сумму на покупку билетов или выделить транспорт, чтобы военнообязанный смог добраться до ТЦК. На практике это, боюсь, неосуществимо".

Впрочем, при должном уточнении консульства могут оказывать такое содействие, и весьма эффективно. "Дело в том, что у консульств всегда есть средства: большинство услуг, которые они оказывают по решению обычных проблем, тарифицированы, и у консульств есть касса, которую можно использовать, скажем, на премии для своих же сотрудников, – поясняет Андрей Мишин. – К примеру, если украинский парень решит жениться в Лас-Вегасе и как можно скорее (там есть подобные услуги), он может обратиться в консульство, запросив срочную справку о том, что он не женат на Украине. За нее придется заплатить".

На Западе видят много безработных 20–30-летних украинцев

Сам порядок организации и ведения воинского учета появился как реакция на неэффективную систему мобилизации. Как рассказали источники в офисе президента, систему решили изменить в ответ на сигнал со стороны военного руководства, ведь в настоящий момент учет ведется хаотично, и "государство не понимает, какое точное количество военнообязанных в стране, с какими специальностями и какой реальный резерв можно собрать", – пояснил один из собеседников изданию.

В части же требований к консульствам, по мнению Андрея Мишина, инициатива, скорее всего, исходила от главы МИД Дмитрия Кулебы. "Это явно не идея Кабмина. Я бы не исключал, что инициатива пришла в МИД по внешнеполитической линии, поскольку на Западе видят, как очень большое количество 20–30-летних украинцев, выехавших в ЕС весной и летом, не заняты ничем, кроме тусовок и вечеринок, вроде той, которая вызвала резонанс в Куршевеле", – считает эксперт.

Мишин имеет в виду резонансную видеозапись, выложенную в соцсети российской телеведущей Ксенией Собчак. На праздновании дня рождения в дорогом ресторане на гламурном французском горнолыжном курорте Куршевель группа украинских "беженцев" отплясывает под песню с нецензурными словами, угощаясь шампанским "Кристалл". Вишенка на торте этого видео – в том, что одним из его "героев" стал разыскиваемый на Украине Сергей Ошеровский.