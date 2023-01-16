Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты

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Запад мог бы поставить Украине боевые самолеты, в первую очередь – советского производства, которые находятся на вооружении ряда стран Восточной Европы и которыми могли бы пользоваться украинские военные. Об этом заявил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Слова отставного адмирала приводит агентство DPA.

Ставридис считает, что Украине прежде всего нужно передать самолеты МиГ-29, которыми располагает Польша. Украинские летчики смогли бы их эксплуатировать без дополнительного обучения. Впоследствии, после передачи МиГ-29, Украине можно было бы поставить и американские самолеты F-16. Однако для этого необходимо, чтобы украинские летчики прошли переподготовку на американских самолетах. То есть, по мнению Ставридиса, потребуется определенное время.

Отметим, что представители киевского режима во главе с самим президентом Украины Владимиром Зеленским неоднократно требовали у Запада поставок не только танков и средств противовоздушной обороны, но и боевых самолетов. Ведь количество самолетов, имеющихся в распоряжении воздушных сил Украины, значительно сократилось во время специальной военной операции.

Ранее ряд европейских стран согласился начать поставки Украине боевых машин пехоты и даже танков. Правда, многие военные эксперты сомневаются, что количество танков и БМП, которое будет передано Украине, окажет какое-то реальное влияние на ситуацию на поле боя. Главком ВСУ генерал Валерий Залужный, напомним, говорил о нуждаемости Украины в нескольких сотнях танков только для одного направления, а Запад пока передает лишь десятки бронемашин.