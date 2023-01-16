Войти
Военное обозрение

Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты

539
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Запад мог бы поставить Украине боевые самолеты, в первую очередь – советского производства, которые находятся на вооружении ряда стран Восточной Европы и которыми могли бы пользоваться украинские военные. Об этом заявил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Слова отставного адмирала приводит агентство DPA.

Ставридис считает, что Украине прежде всего нужно передать самолеты МиГ-29, которыми располагает Польша. Украинские летчики смогли бы их эксплуатировать без дополнительного обучения. Впоследствии, после передачи МиГ-29, Украине можно было бы поставить и американские самолеты F-16. Однако для этого необходимо, чтобы украинские летчики прошли переподготовку на американских самолетах. То есть, по мнению Ставридиса, потребуется определенное время.

Отметим, что представители киевского режима во главе с самим президентом Украины Владимиром Зеленским неоднократно требовали у Запада поставок не только танков и средств противовоздушной обороны, но и боевых самолетов. Ведь количество самолетов, имеющихся в распоряжении воздушных сил Украины, значительно сократилось во время специальной военной операции.

Ранее ряд европейских стран согласился начать поставки Украине боевых машин пехоты и даже танков. Правда, многие военные эксперты сомневаются, что количество танков и БМП, которое будет передано Украине, окажет какое-то реальное влияние на ситуацию на поле боя. Главком ВСУ генерал Валерий Залужный, напомним, говорил о нуждаемости Украины в нескольких сотнях танков только для одного направления, а Запад пока передает лишь десятки бронемашин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Похожие новости
09.01.2023
Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте
12.05.2022
Ленд-лиз: попытка номер два
01.09.2021
Танки, деньги и стволы
11.05.2017
Ржавые амбиции
29.08.2016
Ядерное устрашение снова в моде
08.07.2016
Мачеревич: Россия не скрывает агрессивных намерений (Rzeczpospolita, Польша)
09.10.2015
Украина получит от Запада военные технологии
1 комментарий
№1
16.01.2023 11:11
ВСУ это ЧВК  от НАТО и  поставлять ему  будут то что надо как закончится  предыдущее  вооружение. Главное  чтобы  мясо  не  закончилось. Красных  линий  нет и если  ВСУ  начнут  отступать, то сразу  поставят такое  оружие  которое  остановит  наступление России.  Война  должна  длиться  долго, война  на истощение и ресурсы  стран  НАТО однозначно больше,  чем у России
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач