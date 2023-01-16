Войти
Военное обозрение

Вооружённые силы Саудовской Аравии приняли в свои ряды 255 женщин

495
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Более двух сотен женщин-военнослужащих накануне пополнили ряды вооруженных сил Саудовской Аравии, сообщает издание The National.

В материале говорится, что в войска приняты 255 выпускниц женского учебного института ВС Саудовской Аравии. Это уже четвертый поток, завершивший базовый курс подготовки женщин-новобранцев.

На церемонии вручения дипломов об окончании ВУЗа присутствовали глава МВД и директор службы общественной безопасности страны.

Сообщается, что вышеупомянутые представительницы «слабого пола» будут нести службу в области обеспечения безопасности хаджа и умры (мусульманские паломничества), а также дипломатической безопасности.

Напомним, что решение о допуске женщин в ряды ВС Саудовской Аравии было принято в прошлом году. Данная мера призвана способствовать развитию светского имиджа королевства. Ведь еще не так давно женщины в Саудовской Аравии были, мягко говоря, ограничены в своих правах.

Что характерно, в плане требований процесс несения службы в армии королевства для женщин и мужчин практически ничем не отличается. Разница лишь в возрасте, с которого можно поступать на службу. Для мужчин он составляет 17 лет, а для женщин – 21 год.

Стоит отметить, что по объему финансирования армии Саудовская Аравия входит в первую десятку в мире и является лидером среди стран Персидского залива. На обеспечение вооруженных сил страна тратит свыше 10% от своего ВВП.

Служба в ВС Саудовской Аравии проходит на контрактной основе. Допускается привлечение иностранных наемников.

Общая численность вооруженных сил королевства достигает 224 500 человек, включая нацгвардию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Похожие новости
05.11.2019
Хуситы атаковали военный патруль на территории Саудовской Аравии
29.10.2019
Stratfor: Россия имеет военный успех в Сирии, но может увязнуть как в болоте
23.10.2019
Система выжигания: в армии создадут батальоны тяжёлых огнемётов
16.10.2019
Эрдоган все просчитал: армия побеждает, державы отошли (Haqqin, Азербайджан)
14.10.2019
Украина показала сверхзвуковую ракету "Блискавка"
14.10.2019
Путин: у Москвы и Эр-Рияда выстраиваются доверительные отношения в сфере ВТС, ведем переговоры по этой части
09.10.2019
"Отъезжай и выходи": хуситы показали простой захват саудовского бронетранспортера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач