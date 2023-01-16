TAC: США должны создать Центр по противодействию дезинформации по Украине из-за лжи Киева

По мнению Киева, для американцев Украина должна быть на первом месте. Несогласных называют российскими пропагандистами и вносят в список Центра противодействия дезинформации, пишет ТАС. США должны противостоять этому и защитить себя от таких "ложных друзей".

Дуг Бэндоу

Сенатор-республиканец из Кентукки Митч Макконнел (Mitch McConnell), официально представляющий американский штат и служащий американскому народу, недавно назвал Украину высшим приоритетом для Вашингтона. Видимо, он перепутал, кому должен быть предан в первую очередь, а поэтому ему следует подумать об участии в украинских выборах, может быть, где-нибудь в Киевской области.

У украинских официальных лиц таких сомнений нет. Они служат Украине и в полной мере готовы поливать грязью американцев и даже втягивать США в военные действия, если это в интересах Киева. Почему? Потому что в отличие от Макконнела украинское руководство превыше всего ставит интересы своей страны.

А поскольку Киев считает, что Украина Uber Alles, ее руководители очень недовольны американцами, которые имеют наглость заявлять, что политика Вашингтона в первую очередь должна отражать американские интересы. Например, я поддерживаю предоставление помощи Киеву и санкции против Москвы, однако считаю, что главная обязанность Белого дома – обеспечивать безопасность, свободу и благополучие американцев. А это значит, что он должен противодействовать эскалации конфликта и сокращать будущие финансовые обязательства Америки. Вашингтон также должен настаивать на том, что основные обязательства в сфере обороны должны взять на себя европейцы, которые любят жить на халяву и даже сейчас отказываются от данных несколько месяцев назад обещаний активизировать военные усилия.

В итоге я оказался в черном списке украинского органа пропаганды под названием Центр противодействия дезинформации, который частично финансируется из денег американских налогоплательщиков. Киевские пропагандисты даже не пытаются оспорить доводы тех, кто отказывается ставить Украину на первое место. Центр противодействия дезинформации обвиняет таких отказников в распространении российской, а не украинской пропаганды. Он объявляет, что, хотя эти люди не являются российскими пропагандистами, они "продвигают концепции и идеи, созвучные российской пропаганде". Недостаточно того, что конгресс настежь открыл для Киева двери сейфов казначейства, а Пентагон – свои арсеналы. Теперь все американцы должны говорить одним голосом, петь осанну правительству Зеленского и поддерживать цели Украины в этом вооруженном конфликте.

По крайней мере, я не одинок в этом бесцеремонном списке. Там есть и другие путинские прихвостни, которых обвиняет Центр противодействия дезинформации. Естественно, в него включили Такера Карлсона с Fox News, и менее естественно, Джона Миршаймера (John Mearsheimer) из Чикагского университета, который подробно проанализировал неправомерные действия США и их союзников, приведшие к сегодняшнему кризису. Это невероятно, но в список ЦПД также внесли экономиста Стива Ханке (Steve Hanke), с которым я работал в администрации Рейгана. В черном списке ненависти также оказался журналист Гленн Гринвальд (Glenn Greenwald), экономист Джеффри Сакс и прочие американцы.

Хотя правительство Зеленского апеллирует к чувствам, а не к разуму, я все равно считаю черное черным. Однако такая заказуха ЦПД говорит о том, что здравых дебатов Киев боится не меньше, чем здравой политики.

Как уже отмечалось ранее, я считаю, что Москва совершенно неправа с этой своей неоправданной военной операцией. Но если Киев станет обливать помоями всех тех, кто не ложится спать с песней "Украина прекрасная" на устах и не произносит молитву "Боже, спаси Зеленского", будет только справедливо ответить ему тем же. Задумайтесь о недобросовестности Киева и о том, сколько американских политиков типа Макконнела, аналитиков и журналистов превратилось в бессовестных украинских пропагандистов.

Украина свободнее России, но ее вряд ли можно назвать олицетворением демократических идеалов. Еще до начала российской спецоперации Freedom House назвал Украину лишь "частично свободной" страной. Вот его оценка: "Коррупция сохраняется повсеместно, а государственные инициативы по борьбе с ней встречают сопротивление и сталкиваются с неудачами. Там часто случаются нападения на журналистов, активистов гражданского общества и представителей меньшинств. Полиция же зачастую реагирует неадекватно". Мой коллега по Институту Катона Тед Карпентер (Ted Galen Carpenter) говорит о попытках задушить внутреннюю критику и о других самовластных тенденциях. В 2019 году всего девять процентов украинцев доверяли своему правительству, а 12% верили в украинские выборы.

В 2014 году на Украине произошла недемократическая смена власти. Однако Запад всячески превозносил эти события. Майдан привела в действие улица, а не избирательные бюллетени. Янукович хоть и был коррупционером, но его избрали в результате свободных выборов. Правда, электорат был очень сильно расколот. Восток был привязан к России, а запад ориентировался на Европу и Америку. Янукович был ужасно коррумпирован, но его избрали после катастрофического президентства Виктора Ющенко, который в первом туре набрал всего 5,5% голосов и занял пятое место. Киев был на территории оппозиции, и поэтому он естественно привлек демонстрантов, выступавших против Януковича. В то время опросы общественного мнения показывали, что оппозицию поддерживает около половины населения, а Януковича процентов сорок. Произошел уличный путч против плохого, но законно избранного руководителя. Люди на востоке выступали за экономические связи с Россией, а не с Европой. Спустя четыре года Украина была по-прежнему расколота. Западные украинцы называли Майдан "борьбой за права и европейские ценности", а восточные говорили, что это "организованный Западом переворот".

Зеленского никак нельзя назвать невинным младенцем. До начала конфликта он преследовал по суду бывшего президента и своего потенциального оппонента на будущих выборах Петра Порошенко, обвинив его в измене. Это судебное преследование было очень похоже на действия обесчестившего себя Януковича, который бросил за решетку свою давнюю соперницу Юлию Тимошенко. Freedom House далее отмечает:

Зеленский и два его близких сообщника причастны к офшорной финансовой деятельности, на что указывает опубликованный в октябре "Архив Пандоры", массив документов, изобличающих офшорную деятельность политических руководителей и прочих известных людей по всему миру. В этом месяце Центр по исследованию коррупции и организованной преступности сообщил, что Зеленский до избрания президентом создавал офшорные компании и продолжал получать от них прибыль уже после прихода к власти.

Несмотря на обвинения в персональной коррупции, Зеленский лгал НАТО и США, пытаясь обманом вовлечь их в военные действия. Он заявил, что упавшая в Польше ракета прилетела из России, хотя на самом деле она была украинской. Если Запад с легкостью установил происхождение ракеты и ее траекторию, значит, то же самое могли сделать и украинские военные. Либо они обманули Зеленского, либо он сам солгал Западу, который поддерживает его в этом вооруженном конфликте. В любом случае, должно быть очевидно, что Вашингтон и Брюссель не должны доверять Киеву. Если зарубежный руководитель считает, что в его интересах втянуть Америку в войну великих держав, а возможно, и в ядерную войну, то он никакой не друг. И раз уж на то пошло, он намного опаснее, чем Россия.

Украина и ее союзники регулярно обманывали Москву. Запад постоянно лгал Москве о расширении НАТО, а также вводил в заблуждение Украину, говоря о ее приеме в трансатлантический альянс. Предшественник Зеленского Порошенко признался, что Украина не собиралась выполнять заключенные между Киевом и Москвой при поддержке Европы Минские соглашения. То же самое недавно сделала бывший канцлер Германии Ангела Меркель. По понятным причинам эти союзники говорят, что не могут доверять Москве. А почему тогда Москва должна верить обещаниям Киева и его союзников?

США ни в коем случае не смирились бы с аналогичной экспансией России. Представьте себе, что Москва расширила Варшавский договор, включив в него страны Южной Америки, что она содействовала свержению законно избранного проамериканского правительства в Мексике, а затем предложила новым властям присоединиться к Варшавскому пакту. В Вашингтоне началась бы массовая истерия, зазвучали бы требования дать жесткий ответ и даже начать войну. Вашингтон хвастается своей высокой нравственностью, а сам активно душит экономику Кубы и Венесуэлы, пытаясь привести там к власти более дружественные правительства, ведь эти страны находятся в сфере американского влияния, которую установила два столетия тому назад доктрина Монро.

Все это не изменит факты, заключающиеся в том, что российская операция преступна, и что США должны помогать Украине защищать свою независимость. Однако украинские нападки на американцев, которые считают, что Америка прежде всего, являются мрачным напоминанием о том, что США должны защищать свои интересы от любых угроз, включая те, которые исходят от ложных друзей типа Киева. А иначе Вашингтон может оказаться втянутым в жестокий и бесчеловечный чужой конфликт. Пожалуй, США пора создать свой собственный Центр противодействия дезинформации, который сфокусирует внимание на Украине.