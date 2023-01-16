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Западный военный округ усилят штурмовиками Су-25

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Взлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации
Взлет самолета Су-25 на аэродроме базирования в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Нортон

Западный военный округ (ЗВО) России усилят штурмовиками Су-25, задачей которых будет поддержка Сухопутных войск на поле боя, а также взаимодействие с вертолетами армейской авиации. Об этом со ссылкой на источники в российском военном ведомстве сообщают «Известия».

Газета напоминает, что ранее в ЗВО действовала воинская часть с Су-25, однако в 2009 году она была расформирована. По мнению заслуженного летчика-испытателя Героя России Игоря Маликова, подразделения с этими штурмовиками необходимы на всех стратегических направлениях.

«К сожалению, новых штурмовиков мы сейчас не разрабатываем, но Су-25 актуален всегда. Это машина боевого прикрытия пехоты. Можно вспомнить, какую роль играл штурмовик Ил-2 во время Великой Отечественной войны. Правда, сейчас им сложнее — появились новые средства борьбы с ними», — сказал эксперт.

По его словам, «людей на поле боя надо прикрывать».

В январе официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский самолет Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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