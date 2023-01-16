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ТАСС

Франция рассчитывает, что танки AMX-10 RC поставят Украине в течение двух месяцев

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AMX-10RСR на учениях «Боулд Аллигатор», 2012 год
AMX-10RСR на учениях «Боулд Аллигатор», 2012 год.
Источник изображения: USMC

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленского договорились о соответствующей поставке 4 января

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Франция рассчитывает, что колесные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в течение двух месяцев. Об этом говорится в заявлении министерства вооруженных сил республики, распространенном по итогам телефонного разговора его главы Себастьена Лекорню с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Министры договорились, что поставка колесных танков французского производства AMX-10 RC, о которой условились президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленского 4 января, состоится в течение двух месяцев", - говорится в заявлении. 

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Страны
Украина
Франция
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