Франция рассчитывает, что танки AMX-10 RC поставят Украине в течение двух месяцев

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленского договорились о соответствующей поставке 4 января

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Франция рассчитывает, что колесные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в течение двух месяцев. Об этом говорится в заявлении министерства вооруженных сил республики, распространенном по итогам телефонного разговора его главы Себастьена Лекорню с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Министры договорились, что поставка колесных танков французского производства AMX-10 RC, о которой условились президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленского 4 января, состоится в течение двух месяцев", - говорится в заявлении.