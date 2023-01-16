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ЦАМТО

Германия планирует поставить Украине 40 БМП Marder до конца марта

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БМП Marder 1A5A1
БМП Marder 1A5A1.
Источник изображения: thedrive.com

ЦАМТО, 13 января. Германия пообещала поставить Украине 40 БМП Marder в первом квартале текущего года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила журналистам министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

"Мы пообещали Украине, что в первом квартале 2023 года поставим 40 БМП Marder, а также организуем обучение", – сказала К.Ламбрехт. Общение министра с журналистами в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.

Как напоминает агентство, канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре 5 января условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставить Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot (одну батарею – прим. ред.).

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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