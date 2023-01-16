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ЦАМТО

Rheinmetall начинает производство ББМ "Линкс" на мощностях в Венгрии

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Источник изображения: Фото: hungarytoday.ru

ЦАМТО, 13 января. Компания Rheinmetall объявила о начавшемся в январе 2023 года этапе начального мелкосерийного производства (LRIP) боевой бронированной машины "Линкс" в Венгрии, являющейся первым заказчиком этой ББМ.

Производство включает изготовление башен Lance, а также других ключевых компонентов для ББМ "Линкс". Серийное производство (FRP) должно начаться в июле 2023 года. В настоящее время осуществляется набор квалифицированного персонала и поставка технического оборудования в центр передовых технологий "Линкс".

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2020 года Министерство обороны Венгрии заключило с компанией Rheinmetall контракт на поставку 209 боевых машин пехоты KF41 "Линкс", 9 бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Баффало" (Bergepanzer 3), 9 бронированных мостоукладчиков (AVLB), 16 грузовиков, боеприпасов, тренажеров, запасных частей, а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму более 2 млрд. евро.

На первом этапе производства ВС Венгрии получат 46 БМП и машин управления "Линкс", а также 9 БРЭМ "Баффало", собранных Rheinmetall в Германии. Их поставка должна быть завершена к началу 2023 года. Первую из 209 заказанных ББМ "Линкс" компания Rheinmetall передала ВС Венгрии 15 октября 2022 года.

Оставшиеся 172 ББМ в версиях БМП и машин боевой поддержки будут произведены в Венгрии в рамках второго этапа. Первая из этих машин должна быть поставлена в 2024 году, а завершить производство предполагается к 2029 году.

С этой целью в августе 2020 года правительство Венгрии и Rheinmetall заключили соглашение о создании совместного предприятия, которое будет отвечать за организацию производства ББМ в Венгрии. Современный завод в настоящее время строится в Залаэгерсеге на базе промышленного комплекса ZALAZone. Он включает сборочные линии, покрасочный цех, логистическую структуру и автоматизированный склад. В число других объектов входят испытательный стенд силовой установки, климатическая камера, подземное стрельбище и испытательный полигон.

Как заявлено, Центр передовых технологий будет способствовать сохранению и расширению возможностей Венгрии в разработке и производстве современных боевых машин, и укрепит экономику страны.

KF41 "Линкс" ВС Венгрии будут поставлены в семи вариантах, включая боевую машину пехоты (БМП), машину управления, разведывательную машину, машину передовых артиллерийских наблюдателей, самоходный миномет, санитарную машину и машину для обучения водителей.

БМП "Линкс" будут оснащены разработанной Rheinmetall обитаемой башней Lance с 30-мм пушкой, а также интегрированной гибридной системой активной защиты StrikeShield разработки Rheinmetall. БМП рассчитана на перевозку 8 военнослужащих, может вести стрельбу программируемыми 30-мм боеприпасами и выполнять пуск ПТУР "Спайк LR2".

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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