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ЦАМТО

Военнослужащие бундесвера будут обслуживать немецкие ЗРК Patriot в Польше

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: Global Look Press

ЦАМТО, 13 января. Военнослужащие бундесвера прибудут в Польшу на будущей неделе для обслуживания переданных Германией зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Польское радио.

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot (3 батареи – прим. ред.).

"Есть согласие польских властей на размещение в нашей стране солдат бундесвера; соответствующий документ по этому вопросу подписал президент Анджей Дуда", – говорится в сообщении.

По данным радио, военнослужащие из Германии должны прибыть в Польшу после выходных. "Речь идет о нескольких сотнях военных, которые будут обслуживать ЗРК Patriot, размещенные в Люблинском воеводстве", – говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Продукция
EF-2000
Patriot ЗРК
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