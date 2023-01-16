Военнослужащие бундесвера будут обслуживать немецкие ЗРК Patriot в Польше

ЦАМТО, 13 января. Военнослужащие бундесвера прибудут в Польшу на будущей неделе для обслуживания переданных Германией зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Польское радио.

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт ранее на фоне инцидента в середине ноября с падением ракеты в Польше на границе с Украиной заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании воздушного пространства Польши немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot (3 батареи – прим. ред.).

"Есть согласие польских властей на размещение в нашей стране солдат бундесвера; соответствующий документ по этому вопросу подписал президент Анджей Дуда", – говорится в сообщении.

По данным радио, военнослужащие из Германии должны прибыть в Польшу после выходных. "Речь идет о нескольких сотнях военных, которые будут обслуживать ЗРК Patriot, размещенные в Люблинском воеводстве", – говорится в сообщении.